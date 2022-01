Odón Elorza: "¿Qué pasa con ciertos barones del PSOE? ¿Tienen bula papal?"

El diputado del PSOE por Gipuzkoa, Odón Elorza, ha aceptado la sanción que el partido le ha impuesto por actuar "en conciencia" y romper la disciplina de partido en la votación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque ha puesto el foco en los dirigentes del PSOE que cuestionan con sus declaraciones la línea del partido: "¿Qué pasa con ciertos barones? ¿Tienen bula papal o lo suyo se considera como ejercicio de una libertad de expresión que no daña al PSOE?".



El exalcalde de Donostia ha asegurado en su perfil de Twitter que acepta y entiende la sanción por no sumarse al pacto que cerraron PSOE y PP para renovar el CGPJ en noviembre, pero ha mostrado su incomprensión ante la actitud que "ciertos barones" del PSOE, que no dudan en mostrar su discrepancia con la línea que marcan la cúpula de La Moncloa y de Ferraz, ante lo que ha ironizado: "¿Lo suyo se considera como ejercicio de una libertad de expresión que no daña al PSOE?"





Acepto y entiendo ser sancionado por votar -en conciencia- de modo diferente en el Congreso.

Pero qué pasa con ciertos Barones? Tienen bula papal o lo suyo se considera como ejercicio de una libertad de expresión que no daña al PSOE? — Odón Elorza (@odonelorza2011) January 14, 2022

Un ejercicio de lo que denuncia se ha visto en los últimos días a cuenta de las(Unidas Podemos), sobre las macrogranjas y la calidad de la carne que sale de ellas, lo que ha provocado un cruce de distintas declaraciones dentro del mismo PSOE.