Asun Olaechea, en su adiós a la Cámara de Comptos, advierte de la "insuficiencia de medios propios"

La presidenta de la Cámara de Comptos, Asun Olaechea, ha advertido de la "insuficiencia de medios propios" del órgano fiscalizado, lo que ha considerado como una de las razones por las que en los últimos años se ha ido reduciendo el número de informes que realiza Comptos.

Olaechea ha comparecido este viernes por última vez en el Parlamento foral antes de dejar el cargo tras cumplirse su mandato, al que accedió en 2016. Será relevada previsiblemente el 8 de abril por Ignacio Cabeza del Salvador y continuará su trabajo como auditora en el órgano fiscalizador.

En esta comparecencia, Olaechea ha presentado el informe de cuentas y memoria de actividades de la Cámara de Comptos de 2021. Según ha explicado, entre 2016 y 2022 el órgano fiscalizador ha realizado 149 informes, 116 de ellos con medios propios y 33 contratando empresas de auditoría.

Asun Olaechea ha señalado que el número de informes ha seguido una "tendencia claramente descendente" en los últimos años. En 2016 se realizaron 40 informes (aunque seis eran trabajos relativos a ayuntamientos que se correspondían con el ejercicio de 2004) y esta cifra ha ido disminuyendo progresivamente hasta llegar a 16 en 2021.

La presidenta de Comptos ha explicado que en 2016 había cuatro equipos de fiscalización con cuatro auditores y en la actualidad hay tres equipos pero solamente una auditora titular. Hay otras dos auditoras en formación.

Olaechea ha explicado que se han realizado tres convocatorias para la contratación de auditores pero las tres han resultado desiertas. Actualmente se está desarrollando una cuarta convocatoria, a la que se han presentado dos aspirantes para dos plazas.

La plantilla orgánica de Comptos es de 43 puestos, con 11 vacantes, aunque cinco de estos puestos se prevén cubrir. El presupuesto del órgano fiscalizador en 2021 fue de 2,8 millones, de los que el 90% fueron gastos de personal. Estos gastos fueron un 5% menores que los de 2020, principalmente por la jubilación de tres funcionarios.

De los 149 informes elaborados entre 2016 y 2022, 78 corresponden al sector público local, 49 al sector público foral, tres a la Universidad Pública de Navarra, y 18 están vinculados al Parlamento de Navarra, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Navarra, además de uno sobre protección de datos de la Cámara de Comptos.

Asun Olaechea ha destacado que "ha sido un honor para mi dirigir la Cámara, lo he hecho con muchísima ilusión, he acometido mi mandato con independencia y objetividad, también con errores y equivocaciones de las que he aprendido, teniendo muy presente la función de servicio público que realiza la Cámara". Además, ha señalado que colaborará con el nuevo presidente desde su función como auditora.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha dado las gracias a Olaechea "por el compromiso tanto profesional como personal" y ha valorado que con su trabajo ha intentado "mejorar la gestión desde lo público, y ese tiene que ser el camino". "La Cámara de Comptos es una garantía y ha ayudado desde siempre a que las cosas se hagan mejor, y seguramente mejor que en otros sitios, con transparencia, con honestidad. Comptos es una institución útil, querida y valorada", ha afirmado.

En la misma línea, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha agradecido la labor de Olaechea y ha afirmado que su grupo "siempre ha respetado profundamente la opinión de Comptos en todos sus informes". "Han sido momentos complicados en los últimos años, como han sido complicados para la política en general y para la ciudadanía en particular. Ha habido que gestionar de una manera diferente por la pandemia y la tarea de Comptos de fiscalizar en momentos complicados ha sido imprescindible", ha asegurado.

La portavoz de Geroa Bai, María Solana, también ha destacado la labor de Olaechea y ha deseado que "haya sentido el respaldo del Parlamento durante su mandato". "La Cámara de Comptos sigue siendo una institución que cuenta en Navarra con amplio respaldo social y político, y que es un referente para las administraciones locales, para la administración de la Comunidad foral y para este Parlamento", ha afirmado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha expresado igualmente su agradecimiento a Olaechea por el trabajo realizado y ha apuntado que ha sido "la primera mujer presidenta y la primera trabajadora de la institución que ha llegado al máximo cargo". "Se han puesto bases y se han hecho cosas novedosas que durarán", ha asegurado.

Por parte de Podemos, Mikel Buil ha reconocido "el trabajo y la profesionalidad de Comptos" y ha valorado la "modernización" que ha supuesto el mandato de Olaechea en la realización de informes y en su comunicación.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha agradecido la "disposición" de Olaechea para "hablar y concretar aquellas cuestiones que para nosotros podían ser más importantes". "Ha sido una gran ayuda contar con sus sugerencias y aportaciones. Los informes de la Cámara de Comptos son muy rigurosos y fiables y nos permiten conocer los ámbitos de mejora, las políticas que son eficaces y aquellas que no lo son tanto", ha afirmado.