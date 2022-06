El PNV abre sus puertas al diálogo con los no afiliados en la aplicación ZukEsan

¿Andoni Ortuzar hace la compra y es consciente del alza de los precios? ¿Va a tomar cartas en el asunto el PNV ante la fuga de talentos de Euskadi por la falta de oportunidades? Cualquier persona que tenga una pregunta o inquietud que trasladar al PNV se la podrá formular a los burukides a través de la nueva aplicación para teléfono móvil, ZukEsan, que ya está disponible y que ha presentado la Ejecutiva prácticamente en pleno este viernes en Bilbao, con Ortuzar al frente. Es un ejercicio de apertura de puertas, en la medida en que no hace falta tener carné del partido (ser alderdikide). Quienes se descarguen la aplicación, que está disponible para Android y Apple, podrán crear un perfil de usuario y pasar a convertirse en bidelagunak. Y tendrán una comunicación directa con los burukides.



El PNV ha presentado esta herramienta en el Silo de Olabeaga y no en Sabin Etxea, en un ambiente distendido con sus representantes sentados en sofás. Y lo ha hecho con la participación de los burukides al máximo nivel, con lo que pretende trasladar que se van a implicar, y que esta herramienta es estratégica para el partido y no un movimiento cosmético. Los jeltzales han puesto en valor que es una fórmula "inédita" en el panorama político del entorno.



Es una vía que quizás otros no han intentado por el esfuerzo que requiere a nivel organizativo y por la transparencia y el ejercicio de exposición pública que exige. Hará posible una comunicación sin intermediarios, aunque con la idea de que sea un diálogo sereno y de calidad, sin ruido ni trols que dinamiten ese clima de confianza. Para ello, será necesario registrarse como usuario. Ortuzar ha explicado que "se basa en una comunicación directa con las y los miembros del Euzkadi Buru Batzar".



"Burukides que hoy asumimos públicamente el compromiso de mantener, alimentar y enriquecer esta nueva vinculación", ha dicho. Promete una conversación "de calidad" y que las aportaciones de los ciudadanos puedan influenciar su acción política. La secretaria del EBB, Mireia Zarate, lo ha presentado como "un hito en los 127 años" del PNV, y que no tiene nada que ver con la clásica militancia. Ortuzar ha defendido que el PNV vuelve a situarse en la "vanguardia" porque ningún otro partido tiene cauces para esta conversación directa.





La idea de esta aplicación se remonta a la Asamblea General que celebraron los jeltzales el año pasado. Se propusieron lanzar un proceso depara tomar la temperatura a sus preocupaciones y a los desafíos emergentes en un tiempo de cambios vertiginosos que ha acelerado el coronavirus. Hasta la fecha, el PNV había presumido deal margen del partido y los afiliados con carné. Todo ello, además, en un contexto en que la desafección ciudadana preocupa a la clase política en todo el mundo y es el caldo de cultivo del extremismo ultra.El PNV ha apostado por el procesoy a los foros de debate para enriquecer su diagnóstico y su programa para las elecciones municipales y forales de 2023; y por la aplicacióncon carné pero que quieren implicarse y ayudar al PNV a enfocar su agenda a través de sus preguntas e inquietudes.La figura del bidelagun es una nueva categoría que puede ser atractiva para los vascos de la diáspora, que por razones evidentes no pueden vivir tan pegados a una organización municipal. Y, aunque la aplicación está pensada para todas las edades, este formato puede resultar especialmente atractivo para los jóvenes y derribar el mito de que el PNV no seduce tanto a este colectivo. Todas estas dinámicas pueden contribuir a ampliar su base social.Ortuzar ha añadido que el PNV siempre ha presumido de estar muy pegado a la calle, y ahora, con esta aplicación, "de nuestra casa, a la que invitamos a todo el mundo a pasar y a conversar". "No hay límites, solo un compromiso mutuo de diálogo sereno, tranquilo, sin ruido, sin haters, sin trols. Esto no es Twitter, ni Facebook, ni Instagram. Es otra cosa. Es un espacio de confianza en el que las y los burukides escucharemos, responderemos y debatiremos con nuestros bidelagunak", ha defendido Ortuzar. Se primará la calidad sobre la cantidad.El PNV contextualiza esta aplicación también en el marco del cambio de estatutos del partido en 2020, porque recogen una nueva organización virtual, llamada, en la que podrá participar cualquier persona que no quiera llegar a formalizar su afiliación. "A estas personas las llamaremos bidelagunak y les pediremos que nos ayuden y orienten a la hora de alcanzar el objetivo que nos une: la construcción de una Euskadi cada día más próspera, más justa y más libre", ha puesto en valor Ortuzar.Los presidentes de las ejecutivas territoriales de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba e Iparralde han tomado la palabra para garantizar que participarán en esta aplicación. Desde Bizkaia,ha dicho que espera "entablar nuevas conversaciones con personas de todas las edades" aunque intuye que serán "especialmente, que de momento no sienten la necesidad o la conveniencia de comprometerse con el PNV a través de la figura de afiliado o afiliada, que genera unos derechos pero también unas obligaciones".Desde Gipuzkoa,ha defendido un proverbio que dice que, "si quieres llegar rápido, mejor ir solo; pero si quieres llegar lejos, mejor en compañía. Y esta herramienta lo facilita"Desde Araba,intuye que la principal preocupación será la economía. "Especialmente, la inflación y la, de las materias primas, de la maquinaria, de los abonos y pesticidas... La economía y el bolsillo, diría yo", ha vaticinado.Desde Iparralde, Peio Etxeleku ha visto la oportunidad de superar los obstáculos "físicos, mentales y administrativos" que complican la relación, por ejemplo, en el caso de la. "Y está bien superar estas barreras, porque hay muchas cosas que nos unen, como la cultura, la lengua, la historia, la tradición y, sobre todo, una realidad nacional diversa pero con conciencia de ser parte de una sola".