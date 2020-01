Un estudio aboga por incluir programas de ejercicio en geriátricos

investigador de la upna - Un equipo internacional de investigadores, del que forma parte el catedrático del departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Mikel Izquierdo Redín, aboga por que los geriátricos pongan en práctica programas de ejercicio físico para sus residentes, que combinen fuerza, equilibrio y marcha, ya que producen "mejoras significativas en la capacidad funcional de los sujetos, incluida la movilidad, la marcha o la velocidad al subir escaleras, el equilibrio dinámico y la potencia para levantarse de una silla". Así lo constata un artículo publicado en la revista científica The Journal of Strength and Conditioning Research, editada por la Asociación Americana de Acondicionamiento y Entrenamiento de Fuerza (NSCA, por sus siglas en inglés). Estos centros dedican solo el 3% del tiempo diario a práctica física, cuando esta "mejora la capacidad funcional de los sujetos", según indicó Izquierdo. - D.N.