Un hombre es abatido por la Policía después de apuñalar a dos agentes

Madrid - Un hombre de unos 50 años y con múltiples antecedentes por violencia de género murió tras ser abatido por disparos de la Policía después de apuñalar a dos agentes en la calle Caranavajos número 12, en el distrito madrileño de Villa de Vallecas, según informó un portavoz de la Jefatura Superior de Policía Nacional.

El 091 recibió una llamada de una mujer alertando de que el novio de su hija estaba amenazándola con quemarla viva en su domicilio y que portaba un cuchillo. En el lugar se personó un indicativo de la Policía Nacional que acompañó a la madre a la vivienda.

Fuentes policiales explicaron que fue el hombre abatido el que dejó la puerta abierta, manteniendo la casa a oscuras. Los agentes accedieron al inmueble por el pasillo cuando el agresor se abalanzó hacia los agentes con el arma blanca. Así logró acuchillar a uno de los agentes en el tórax, muy cerca de la clavícula, cayendo al suelo. Las mismas fuentes expusieron que el chaleco que portaba el agente fue clave, dado que logró parar en parte la puñalada.

En el caso del segundo policía, se le tiró al cuello y le generó un corte muy profundo en la zona facial. Ante la agresividad del hombre y evitar que el ataque continuara, el agente que estaba en el suelo hizo uso de su arma reglamentaria y efectuó dos disparos, que causaron la muerte de este hombre prácticamente en el acto.

asistencia Los agentes fueron atendidos por el Samur-Protección Civil y el policía herido, con un profundo corte en el rostro, fue trasladado grave al Hospital 12 de Octubre mientras que el apuñalado cerca de la clavícula fue derivado con el mismo pronóstico al Hospital Clínico San Carlos, donde permanece ingresado.

Además, fuentes policiales explicaron que el hombre abatido en el piso era de origen magrebí y contaba con múltiples antecedentes por malos tratos y quebrantamiento de condena.

Varios vecinos del piso reconocieron que pasaron "miedo" por el suceso y escucharon uno de los disparos efectuados. "A las tres de la mañana me llamó mi hermana, que vive en la planta de debajo, y me dijo 'no salgáis, no salgáis", indicó una de las vecinas que vive en este edificio. "Yo estaba durmiendo y cuando me despertaron, sí que pasé miedo porque empecé a escuchar ruidos", agregó.

Los dos policías nacionales están fuera de peligro y "evolucionan muy bien". Uno de ellos recibió el alta y el otro estaba previsto que la recibiese ayer a la tarde, según informó un portavoz de la Jefatura Superior de Policía Nacional.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, hablaron con los agentes heridos para desearles "una pronta recuperación". "Afortunadamente, los dos agentes heridos en Madrid están fuera de peligro. He hablado con ellos para desearles una pronta recuperación y agradecerles su trabajo y el de toda la policía en la lucha contra la violencia de género", señaló Grande-Marlaska en una publicación en la cuenta de Twitter del Ministerio del Interior. - E.P.