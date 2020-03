Illa: "Podemos llegar al pico de la epidemia en unos días"

MADRID. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha mostrado su "esperanza" en que el pico de casos de coronavirus en España llege a su pico "en unos días". "Esta es una semana difícil, se presentan días duros. Vamos a encarar la fase alta de esta pandemia con la esperanza de que en unos días pueda empezar la fase decreciente", ha comentado en rueda de prensa.

Illa ha puntualizado que, en cualquier caso, "llegar al pico en los próximos días no significa resolver el problema". "Es la primera etapa. Cuando la consigamos, no hay que dar ningún paso atrás", ha proclamado, animando nuevamente a la ciudadanía a que siga "a rajatabla" las restrictivas medidas de aislamiento, ya que este es "el único camino" para vencer al coronavirus.

Illa ha resaltado que este lunes se ha producido un "primer dato esperanzador", debido a la reducción del porcentaje de ingresados en UCI, pero ha insistido en que "no hay que lanzar las campanas al vuelo". El ministro ha concretado que Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra y La Rioja son las comunidades autónomas con más necesidad de reforzar las unidades de cuidados intensivos, precisando que la saturación "no es homogénea" en todo el territorio español".

Así, ha reiterado que esta semana es "clave" para movilizar al "máximo número" de camas de UCI. Para ello, ha afirmado que el Ministerio de Sanidad está manteniendo reuniones bilaterales con las CCAA más afectadas para ayudar en el "despliegue máximo" de estas unidades, "garantizando que los materiales estén disponibles allá donde haga falta".

Por otra parte, Illa ha informado de que el Ministerio va a aprobar una orden para "garantizar el suministro regular" de medicamentos "en los próximos días", pese a que ha reconocido que las "más de 80" plantas de compañías farmacéuticas en España están funcionado "a pleno rendimiento" y respaldando que no se produzcan desabastecimientos de fármacos esenciales.

LOS DATOSLos casos de coronavirus en España han ascendido este lunes a 33.089 pacientes (4.517 más que el domingo, un 14 por ciento), 2.182 fallecidos (462 más) y 3.355 curados (780 más que el domingo), según las nuevas cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad, en la que se destaca también que actualmente hay 2.355 personas con Covid-19 atendidas en unidades de cuidados intensivos (UCIs).Si se analizan los datos sin los pacientes que han muerto y que han sido dados de alta, actualmente hay algo menos de 27.000 personas. A nivel general, y con el análisis de 18.959 casos notificados, 9.182 son mujeres (287 fallecidas) y 9.736 hombres (518). Asimismo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha informado de que ya hay 3.910 profesionales sanitarios afectados.En la Comunidad de Madrid hay actualmente 10.575 pacientes, han fallecido 1.263 personas, se han curado 2.063 y 942 permanecen en la UCI. Asimismo, Andalucía cuenta con 1.961 personas (58 fallecidos), Aragón 638 (32 muertos), Asturias 594 (12 fallecidos), Baleares 400 (10 muertos), Canarias 481 (11 fallecidos), Cantabria 347 (6 muertos) y Castilla-La Mancha 2.078 (145 fallecidos).Completan la lista Castilla y León 2.055 (102 muertos), Cataluña 5.925 (245 fallecidos), Ceuta 6, Comunidad Valenciana 1.901 (94 fallecidos), Extremadura 493 (18 muertos), Galicia 1.208 (18 fallecidos), Melilla 28, Murcia 345 (dos muertos), Navarra 886 (24 fallecidos), País Vasco 2.421 (120 fallecidos) y La Rioja 747 (22 muertos).Ahora bien, Simón ha asegurado que estos datos parecen mantener, "sin poder lanzar las campanas al vuelo", una tendencia estable, si bien ha reconocido que estas tendencias pueden ser "volubles". Respecto al número de pacientes que están en una UCI, Simón ha explicado que la cifra se está "reduciendo progresivamente" respecto al total de pacientes hospitalizados, los cuales se han ido reduciendo pasando de un 15 por ciento del total de afectados a un 13 por ciento en las últimas fechas. "Son pequeñas reducciones pero dan esperanza de que el problema se va conteniendo", ha apostillado.MÁS DE 540 FALLECIDAS TENÍAN MÁS DE 80 AÑOSAsimismo, y con el análisis de 18.959 casos notificados, Simón ha explicado que un elevado por ciento de los casos más graves de coronavirus son pacientes mayores y aquellos que pertenecen a los grupos de riesgo como, por ejemplo, diabéticos, enfermos con afecciones respiratorias crónicas o hipertensión, entre otros. Ahora bien, la mortalidad en esta población es "equiparable" a lo que se esperaría en un escenario sin coronavirus.Concretamente, de las personas que han fallecido en España por coronavirus, 541 tenían más de 80 años (67,2%), 164 entre 70 y 79 años (20,37%), 63 entre 60 y 69 años (7,83%), 20 entre 50 y 59 años (2,48%), 9 entre 40 y 49 años (1,12%), tres entre 30 y 39 años (0,37%), cuatro entre 20 y 29 años (0,5%), una persona que tenía entre 10 y 19 años y no se ha registrado ninguna muerte en menores de 9 años.Ante todo esto, Simón ha recordado que las medidas de distanciamiento y aislamiento aprobadas en el real decreto del estado de alarma tienen como objetivo, entre otros muchos, reducir el riesgo de contagio a menos de una persona. "Si esto se logra empezaremos a descender automáticamente la transmisión de la enfermedad y habrá un periodo en el que podremos llegar a la transmisión cero", ha enfatizado.En este sentido, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha explicado que desde que aparecen los síntomas hasta que se notifica un caso se tardan entre 7 y 10 días, periodo que se sitúa entre los 3 y 5 días cuando la persona va al médico y se notifica el caso.Por ello, prosigue, los datos actuales reflejan una situación que "sucedió hace unos días", desde el punto de vista de la transmisión del virus, por lo que no se puede conocer por ahora la evolución "real" del nuevo coronavirus en España."Nuestra mejor medida nueva para doblar la curva no es añadir una nueva, sino garantizar que las que hay se están implementando bien y sabemos que se están implementando de una forma muy eficaz", ha aseverado, para avisar de que España "no es China", donde sólo se aisló a una región, y de que no se puede aislar a todo un país del resto del mundo, ya que se tiene que seguir manteniendo la capacidad económica.