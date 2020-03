La Iglesia católica cede a Salud parte del Seminario

pamplona – La Iglesia católica pone a disposición del departamento de Salud del Gobierno de Navarra parte del edificio del Seminario de Pamplona "ante la situación sanitaria del coronavirus". Así lo anuncia el arzobispo Francisco Pérez en un comunicado en el que también explica que Cáritas seguirá con su actividad. "En estos duros momentos que estamos viviendo, en los que las medidas sanitarias y de confinamiento complican las relaciones entre las personas, y nos hacen inventar nuevos medios y modos para ayudarnos unos a otros, desde la Iglesia de Navarra queremos comunicar que mantenemos nuestros compromisos de ayuda a los más necesitados de cada momento" afirma en el comunicado.

Añade que Caritas seguirá atendiendo en la Acogida a los que necesitan de ella, y lo hace no de forma presencial, sino a través del teléfono. Los servicios residenciales, el centro de día, el comedor social€ siguen prestando sus servicios, haciéndolos compatibles con las medidas de prevención. "Lo mismo ocurre con las cáritas parroquiales, con las que se puede contactar a través del teléfono para informarse. Muchas de ellas siguen proporcionando alimentos, echando una mano a los que no pueden valerse por sí mismos para el propio abastecimiento", añade la nota del Arzobispado. Recuerda el arzobispo que "en estos momentos el teléfono puede ser el medio para escuchar, acompañar, abrazar, hacer que muchas personas no se sientan solas. No podemos hablar uno frente al otro, pero podemos hacer sentir nuestra presencia, nuestro acompañamiento, nuestra incondicionalidad a través del teléfono". La nota fue difundida ayer a través de la web del Arzobispado.