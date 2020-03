Chivite reclama a Madrid que Navarra pueda decidir actividades esenciales

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha pedido al Gobierno central "flexibilidad" en la aplicación del Real Decreto que establece la paralización de la actividad económica no esencial con motivo de la crisis del coronavirus, si bien ha subrayado que "la prioridad es la salud de las personas".



Chivite ha señalado, en una rueda de prensa, que ella no era partidaria de paralizar la actividad económica, "como no lo es el presidente de Gobierno", pero se ha referido a los informes que maneja el Gobierno foral procedentes de Navarrabiomed o de profesionales de la Universidad Pública de Navarra, y a los informes de epimediólogos de los que dispone el Gobierno central, para explicar que finalmente se haya optado por la paralización.



La jefa del Ejecutivo ha precisado que se trata de "un periodo de hibernación" y ha explicado que sería equivalente al periodo vacacional que se puede dar en Navidad o en Sanfermines.



EN DIRECTO/ZUZENEAN Comparecencias de la Presidenta Chivite y de la consejera de Salud sobre el coronavirus. Chivite Lehendakariaren eta Osasun kontseilariaren agerraldiak koronabirusaren berri emateko. #Navarra #Nafarroa https://t.co/IQTnnwIeUi — Noticias / Berriak - Gobierno de Navarra (@noticiasgob_na) March 30, 2020

María Chivite, que participó el domingo en una videconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de Comunidades Autónomas, pidió "" del nuevo decreto del Gobierno, "cuestión que se ha hecho, porque se ha dado margen de 24 horas para que las empresas puedan reorganizarse".También pidió Chivite que "las Comunidades Autónomas, porque cada Comunidad tiene sus especificidades". "Voy a insistir en que tengamos ese margen en lo que se refiere al ámbito económico privado", ha explicado, para añadir que en el sector público Navarra ya tiene determinados sus servicios esenciales y "ha incrementado muchísimo la actividad telemática y estamos muy satisfechos de cómo se está adaptando el personal a la actual circunstancia".Además, la presidenta de Navarra ha explicado que planteó en la reunión que "cualquier medida de restricción debe ir acompañada de más medidas de protección social e incentivación económica".Durante su comparecencia, María Chivite ha señalado que "debemos atender un cierto pulso económico, porque será más fácil la reconstrucción posterior, siempre poniendo por delante la seguridad de los trabajadores".La jefa del Ejecutivo foral ha señalado que las distintas administraciones deben trabajar "desde la colaboración, la coordinación y la solidaridad, y en esta lucha debemos seguir cooperando, no debemos luchar como reinos de Taifa, es una lucha común".Chivite ha explicado que el miércoles se celebrará una sesión de Gobierno y "si tuviéramos que adoptar alguna medida como Gobierno lo haremos con celeridad".Sobre la posibilidad de dar apoyo a ciudadanos por el incremento del coste energético en las viviendas, Chivite ha explicado que el Gobierno de España prevé ampliar el colectivo que recibe el bono energético y ha apuntado que el Gobierno de Navarra está trabajando en "distintas propuestas incentivadoras de carácter económico, de ayudas sociales, y habrá más medidas que pongamos en marcha".Por otro lado, también durante la videoconferencia del domingo, María Chivite planteó que "se implementen y agilicen los mecanismos de autoabasticimiento de material sanitario de primera necesidad" ante las dificultades de compra en terceros países. "No podemos estar al albur de numerosos factores que están determinando muchas compras", ha dicho, para señalar que "estamos encontrándonos muchísimos problemas" para adquirir material debido a la competencia mundial.Así, ha explicado que en Navarra ya se está trabajando en la fabricación de pantallas individuales o de respiradores. "Tenemos que potenciar la autoproducción y el autoabastecimiento, y seguimos trabajando en el aprovisionamiento de material", ha dicho.También ha incidido en la importancia de disponer de test rápidos, "una medida que es complementaria a la del aislamiento social y que debe ser una herramienta más en la lucha contra la enfermedad".Asimismo, Chivite ha abogado por "preocuparse de la salud mental, cuestión de la que apenas se habla, pero que es crucial", y ha explicado que, en la actuación situación de confinamiento, hay personas que "sufren ansiedad, estrés o depresión". En ese sentido ha recordado que el Gobierno de Navarra ha puesto en marcha un teléfono de atención psicológica.La jefa del Ejecutivo ha asegurado que "en Navarra tenemos los recursos planificados, vamos siguiendo de cerca los datos cuantitativos y cualitativos, y queremos que los profesionales puedan hacer su labor en las mejores condiciones y con los mejores recursos".Además, ha dicho que "los pacientes están en las mejores manos" y ha afirmado que no tiene "más que palabras de agradecimiento por el compromiso y profesionalidad" de los trabajadores públicos así como de los de la Clínica Universidad de Navarra, el Hospital San Juan de Dios y la Clínica San Miguel. Del mismo modo, ha dado su agradecimiento a "todos los profesionales de todos los sectores que siguen trabajando por atender los servicios y el abastecimiento".Por otro lado, Chivite ha confirmado la paralización de las obras públicas en Navarra, ya que es algo que queda "meridianamente claro" en el Real Decreto aprobado por el Estado, lo que supone una ralentización en la construcción del tren de alta velocidad y del Canal de Navarra, dos infraestructuras "importantes para el desarrollo económico" de Navarra. No obstante, ha dicho que "nuestra prioridad es la salud".Además, María Chivite ha trasladado su apoyo al Gobierno de España en la defensa de una Europa "solidaria y corresponsable" en un contexto de discrepancia entre diferentes Estados en medidas de lucha contra el coronavirus. "En este escenario, altamente complejo y delicado también está en juego el futuro de la Unión Europea y apoyamos al presidente del Gobierno en la necesidad de responder con ambición a este grave problema", ha dicho.--------------------------------------