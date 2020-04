La red de ambulancias se refuerza para luchar contra el coronavirus en Navarra

Osasunbidea, junto a Bomberos, Cruz Roja, DYA, Baztan Bidasoa, SSQ y Falck VL han puesto en marcha una red paralela para la atención de estos pacientes

cuando comenzó toda esta vorágine, el servicio de Urgencias Extrahospitalarias del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) vio la necesidad de "ir sumando, de ir dotando" al transporte sanitario de más recursos para intentar crear una red paralela para el traslado de los pacientes con COVID-19 e intentar, al mismo tiempo, preservar la red existente y que no se saturasen ninguna de las dos, pudiendo atender tanto a unos pacientes como a otros.



Y es que, a pesar de que últimamente no hablamos mucho de ellos, sigue habiendo infartos, ictus€ muchas urgencias sanitarias que atender.

Así, cuando se inició la epidemia de este nuevo coronavirus el citado servicio solicitó una ambulancia a Cruz Roja y puso en marcha la primera "ambulancia COVID" –como ellos mismos la denominan– con personal propio del sistema sanitario público. Posteriormente, pidieron a las dos empresas adjudicatarias del transporte sanitario –Baztan Bidasoa y SSG– que pusieran una ambulancia por encima cada una de ellas, y así lo hicieron. Además, desde la empresa Falck VL, que gestiona desde hace cinco años las ambulancias del Circuito de Los Arcos, se ofrecieron para ayudar y pusieron dos vehículos a disposición de Salud y, una semana más tarde, un tercero. Con la colaboración de los bomberos incluyeron otras dos ambulancias de Cruz Roja, las cuales se han instalado en los parques de Tafalla y de Tudela, y se sumaron otras tres de Baztan Bidasoa, de las cuales dos están haciendo las altas hospitalarias de pacientes positivos o los traslados a otro centro o al Hotel Iruña Park. En total, 11 ambulancias específicas para estos pacientes, que se han creado "ex profeso para aislar, para que fueran ambulancias de COVID, respetando la red, que no la hemos modificado y se está utilizando para pacientes que no están infectados", explicó Diego Reyero, jefe de sección de Emergencias, si bien reconoció que, aunque intentan "maximizar lo que hemos puesto por encima" para el desplazamiento de estos pacientes, también les pasa "que haces un traslado y luego te enteras que es COVID-19". Así, a las 18 ambulancias concertadas del transporte sanitario, 10 de bomberos y 5 UVI móviles se suman 11 vehículos, de modo que dos están en Tudela, uno en el Circuito de Los Arcos, uno en Tafalla y el resto, en Pamplona. Una labor de equipo en la que todos, Salud, bomberos, DYA, Cruz Roja, Baztan Bidasoa, SSG y Falck VL, reman en la misma dirección.

cruz roja

Dos ambulancias y un coche

Desde el comienzo de esta emergencia, Cruz Roja viene colaborando estrechamente con los departamentos de Salud, Derechos Sociales y Educación del Gobierno foral. Y, fruto de esa cooperación, se han cedido tres ambulancias para el traslado de casos positivos a centros sanitarios, así como un vehículo auxiliar para la realización de pruebas a domicilio. Asimismo, han cedido la base de socorros de Pamplona para que pueda descansar el personal del transporte sanitario de urgencia y están colaborando, gracias a voluntariado debidamente protegido con los correspondientes equipos de protección individual (EPI), en el traslado desde residencias de personas mayores con síntomas positivos pero sin necesidad de ingreso en hospital a la clínica Félix Garrido de Sarriguren.

Además, Cruz Roja está desplegando una gran labor social. Así, entre otras actuaciones, su Centro de Operaciones Digitales ha realizado más de 10.000 llamadas a personas vulnerables (mayores, dependientes o enfermos crónicos) para saber de su estado de salud, conocer sus necesidades, ofrecerles consejos preventivos ante el coronavirus y, en algún caso, realizar compras o adquirir medicamentos a demanda, han montado cinco hospitales de campaña en el sótano de urgencias del Complejo Hospitalario con capacidad para 50 personas, proporcionan apoyo psicológico telefónico a familiares de personas en residencias de mayores y ciudadanos que viven solos (948 20 64 41)€ Y, como dijo José Aldaba, sólo "queremos pedir a la población que siga las normas y consejos que ofrecen las autoridades sanitarias, siguiendo en aislamiento domiciliario".

dya navarra

Ambulancia de reserva preparada

En el caso de DYA, tienen "una ambulancia de reserva preparada para salir ante posibles desbordamientos de la red" que se ha creado, explicó la gerente, Alejandra Martínez, quien señaló que "por ahora no hemos hecho traslados de COVID-19 y seguimos haciendo asistencial a toda la red de emergencias de lo que nos están pidiendo". No obstante, extreman las medidas por si hubiera posibles positivos en los traslados que realizan.

Señaló también que los voluntarios que colaboran "tienen miedo, tienen respeto, pero no están dejando de venir". De hecho, "algunos como están en casa, más disponibles, vienen incluso más". Además de las crecientes actividades de carácter social o de logística que están desarrollando, como hacer la compra a la ciudadanía que no puede salir, así como el traslado de medicamentos o de máscaras faciales, DYA ha montado en el CHN un túnel de desinfección para las ambulancias. Como recordó Martínez, "esto solo se va a conseguir si todos aportamos nuestro granito de arena, que algunos solo tienen que quedarse en casa, que es más difícil de lo que parece, pero que estén tranquilos".

ssg

Ambulancia y coche específicos

Por su parte, la empresa SSG, que gestiona el transporte sanitario en la zonas de Tudela, Sangüesa, Isaba y Ezcároz con una plantilla de 86 personas, ha habilitado una ambulancia adicional en Tudela para el traslado de los positivos o posibles positivos, así como un coche para sacar las altas de urgencias y de planta. La jefa de servicio, Marisa Ruiz, explicó que "ni se mezcla el personal ni los recursos". De hecho, las ambulancias de los pacientes habituales se aparcan en Protección Civil y las de COVID-19 en sus instalaciones. "Gracias a esa gestión, hemos conseguido evitar el contagio de los trabajadores", indicó Ruiz, quien transmitió a la sociedad un mensaje de "calma. Están en buenas manos y estamos haciendo todo lo posible por dar un servicio de calidad y hasta el momento se está cumpliendo. No se ha visto la red saturada".

baztan bidasoa

Cuatro vehículos pero ampliables según demanda

Por su parte, la empresa Baztan Bidasoa SL, con una plantilla de 230 trabajadores, es la adjudicataria de las zonas de Pamplona, Estella-Tafalla y Baztan-Bidasoa-Alsasua. Como indicó su director, José Antonio César Sola, "hay cuatro ambulancias de la red no urgente destinadas exclusivamente para el COVID-19", si bien van ampliando los medios según la demanda del SNS-O.

Según explicó, esta crisis sanitaria ha obligado a reorganizar los turnos de trabajo para dar cobertura a todas las necesidades de traslado. En este sentido, y tras señalar que "34 trabajadores de la red no urgente atienden exclusivamente a los casos positivos", apuntó que este servicio "se va reforzando conforme aumenta la demanda de necesidades".

Como recordó el director de Baztan Bidasoa, empresa que realiza "el 85% de todo el transporte sanitario de Navarra", también tienen que "seguir haciendo los traslados del resto de pacientes no infectados, como aquellos que van a Hemodiálisis, Oncología o Urgencias, con lo cual "la desinfección de vehículos es esencial". Para ello, disponen "de dos máquinas de ozono para desinfectar los vehículos".

Tras señalar que "el absentismo laboral por positivos de COVID-19 es del 4% (9 trabajadores)", la empresa afirmó que siguen los protocolos que marca el SNS-O y el Ministerio, si bien reconoció "escasez de cierto material (batas y mascarillas FFP2)" aunque, de momento, van "solventando la situación". César destacó que todas las actuaciones "están consensuadas con el comité de riesgos" y agradeció el esfuerzo, colaboración y profesionalidad de todo su personal, que "en muchos casos están teniendo que doblar sus turnos" y soportan "una importante carga, física y psíquica".

falck VL

Tres ambulancias desde

el Circuito de Los Arcos

Al inicio de la epidemia, Falck VL se puso en contacto con Salud para ofrecerle sus dos ambulancias UCI medicalizadas y el personal "para cualquier cosa que pudieran necesitar", explicó su responsable, Xavier Pérez. Así, cuando se decretó el confinamiento "el Gobierno nos pidió activar las dos ambulancias para cubrir 24 horas el máximo de casos" y una semana después incorporaron una tercera desde Barcelona. Para ello, además de las 16-18 personas que trabajan habitualmente en el Circuito de Navarra, entre médicos, enfermeros y técnicos, "han venido desde Barcelona otros 16", los cuales hacen turnos de 24 horas.

Este coordinador de emergencias, que trabaja también en Catalunya y Baleares, sostuvo que tanto el 112, como Emergencias, bomberos, el personal y la ambulancia que ha montado el Gobierno foral expresamente para esta situación "están funcionamiento espectacularmente" y agradeció la ayuda de DYA y de SARS por los "centros de desinfección de vehículos, camillas, personal y material".

Tras señalar que más de 120 trabajadores de la plantilla de 1.500 que tienen en Baleares y Catalunya están de baja por coronavirus, aclaró que "en Navarra no hay" y deseó que "continúe así". Pérez reconoció que "en ninguna parte del mundo se está completamente cubierto al 100% de EPI", pero en la Comunidad Foral "está siendo bastante correcto el uso". Afirmó que este es un trabajo "vocacional" y, si bien los profesionales comenzaron con "mucho ánimo" y "muchas ganas", las fuerzas después de 15 días sin contacto con la familia, salvo mensajes, llamadas o videollamadas, están bajando. Por eso, puso en valor "algo insignificante como el aplauso de las ocho", que supone un chute de ánimo para afrontar el tiempo sin seres queridos cerca y "trabajando a un ritmo agotador". Porque, al igual que todo el sistema sanitario, las personas que trabajan en las ambulancias se están dejando la piel en esta pandemia.

traslados covid al día

46

En la semana del 25 al 31 de marzo las 9 ambulancias COVID realizaron 324 traslados, lo que significa unas 46 al día. No obstante, en estas cifras no se contabilizan los traslados que realizan las dos ambulancias que hacen altas.

traslados no covid

40

Del 25 al 31 de marzo, las 24 ambulancias convencionales –denominadas no COVID– realizaron 281 traslados; una media de 40 al día.

la frase

diego reyero "Se ha creado ex profeso para aislar"

El jefe de la sección de Emergencias y Transporte Sanitario explicó que se ha creado "ex profeso para aislar, para que fueran ambulancias de COVID-19 y respetáramos la red, que no la hemos modificado y se está utilizando para pacientes" que no están infectados.