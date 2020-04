"El 85% de las urgencias se podrían tratar en Atención Primaria"

pamplona – Félix Zabalza, valora la labor sanitaria que se está llevando a cabo durante estos días en la lucha contra el coronavirus. Aunque lleva varios años retirado de la profesión, como miembro de la Plataforma Navarra de Salud, aprovecha para reivindicar el papel de la Atención Primaria y la necesidad de un mayor presupuesto para esta área sanitaria en Navarra con motivo de la celebración del Día Mundial de Salud durante esta jornada.

¿Cómo valora la gestión del crisis del coronavirus que está haciendo la Salud Pública?

–En principio este es un nuevo virus y no hay vacuna. Sabemos poco de él, se está estudiando todo lo que se puede, pero se está estudiando según cómo va funcionando el virus. Desde la Plataforma en un principio no hacemos crítica y apoyamos lo que están haciendo desde el Ministerio de Sanidad y en el caso de Navarra, desde la Consejería de Salud, ya que consideramos que no se puede hacer más. Porque son los que tienen datos y en consecuencia pueden ver cómo evoluciona la curva, y tienen economistas sanitarios y epidemiólogos para estudiar la evolución del COVID-19. En un principio tenemos confianza en ellos, pensamos que son sinceros y no podemos meternos en si había que tomar medidas una semana antes o después. Porque no lo sabemos, porque tampoco creo que lo supieran ellos, miraban los datos y los expertos ya estaban trabajando. Que podía haber intereses económicos socialistas para confinar antes o después a la población, pues puede ser. Aún así, creo que sanitariamente se está avanzando y desde ayer (por el domingo) parece que la curva se está paralizando y que se puede estabilizar.

¿Cree que los recortes realizados en la sanidad tras la crisis del 2008 están dificultando la gestión de la crisis?

–En Navarra hubo recortes, pero aún y todo no son equiparables a los que hubo en Madrid o Catalunya, que han sido terribles. Allí lo están pagando porque se les han saturado las UCI, cosa a la que aquí no hemos llegado. En la pasada legislatura, en la Comunidad Foral se ha ido subiendo el gasto en salud y ahora hemos conseguido un presupuesto de más de 1.000 millones de euros. Esta partida en 2010 perdió más de 300 millones por los recortes y privatizaciones. Otro de los temas importantes que defendemos tanto desde nuestra plataforma, tanto desde la red europea es que la Atención Primaria ha sido la parte maltratada de la Sanidad. Porque aunque la prevención es fundamental, es la que sigue sin tener la parte del dinero que le correspondería. La Organización Mundial de la Salud (OMS), año tras año dice que en un país que tiene la salud pública como modelo referente, dentro del dinero que se destina a la salud, a la Atención Primaria le correspondería el 22-25%. En Navarra ahora mismo se le destina el 16%. Esto es una crítica y reivindicación de nuestra plataforma y que lo hemos trasladado en las reuniones anuales que realizamos con la Consejería de Salud.

De hecho, según datos de los últimos días la mayoría de los casos de coronavirus están recibiendo seguimiento domicilario.

–Exacto. Prácticamente el 60% de los pacientes están en seguimiento domiciliario a cargo de los profesionales de este ámbito. Los centros de Atención Primaria en Navarra casi prácticamente desde el principio aplican un programa hecho con la Consejería y que cuenta con dos filtros. Es decir, si tienen síntomas respiratorios van a una consulta específica de respiratorio y el resto de patologías van a otra consulta dentro del mismo centro salud. Nosotros no vamos a discutir en absoluto el gran trabajo que están haciendo en hospitales, están haciendo una labor increíble, pero en el diagnóstico, en el saber derivar bien a las personas al hospital, o la atención domiciliaria, es un trabajo de Atención Primaria. Algunas personas personas estamos peleando desde que se constituyó esta área, y desde entonces no conseguimos que se avance en la parte económica. Estamos casi como en 1995 o 1996, que se llegó a destinar el 16-18% del presupuesto. Y es importante, pues porque la labor de la Atención Primaria se centra en la prevención. Además, ya desde hace unos cuantos años, en todos los lugares que tienen sanidad pública, y hay estudios que lo respaldan, hasta un 40% de los problemas de salud no son precisamente para resolver con medicación, si no que son problemas derivados de los desahucios, del paro, o de la pobreza energética. A raíz del copago implantado en el 2002, algunas personas tenían que elegir entre tomar pastillas para su enfermedad crónica o emplear ese dinero para comprar pan. En este sentido, los centros de Atención Primaria tiene n el papel preponderante en temas de salud y sociosanitarios. Es decir, deben atender los problemas que rodean a una persona y que van más allá del lo sanitario.

Su papel debe ir más allá de la atención sanitaria y de la prescripción de medicamentos, ¿no?

–Efectivamente. Por ejemplo, si un niño o niña tiene un catarro por semana en invierno, no es cuestión de darle un jarabe cada vez que acude a la consulta. Hay que trasladar la situación a la trabajadora social del centro de Atención Primaria. El problema más habitual en este caso suelen ser las humedades o la falta de calefacción. A esta persona hay que protegerle más porque no es cuestión de recetarle un medicamento, ya que lo que le va a hacer es más daño que beneficio, es cuestión de proteger a esa familia o de esas personas en su casa, darles lo que les haga falta. Por otro lado, hay estudios que constantan que entre el 85-90%, siendo muy generosos, de los procesos o personas que van a urgencias, se podrían atender en Atención Primaria. Esto es un tema que se debe reconocer, pero lo que pasa es que en Atención Primaria, por su falta de prestaciones o de personal, y por mucho que los profesionales alarguen el horario o lo que haga falta, muchas de esas personas que sienten que no pueden atendendidos, al segundo o tercer día van a urgencias. Y claro, ese paciente no tenía que ser atendido allí, sino que tenía ser controlada en Atención Primaria. Hay estadísticas que indican que un 10% de las urgencias, como mucho son de hospital o son de haber acudido porque la situación era muy dolorosa.

En cuanto a la atención sanitaria, no basta con prescribir un medicamento, ¿no?

–Está claro. La enfermedad la lleva el paciente. Por ello, tenemos que hablar con él o ella, explicar lo que tiene y si le ponemos una medicación, aclarar su función y consensuarla. Eso es la prevención y no el decirle: Oye, tú tienes diabetes, tomarte esto y comer esto. Pero, ¿y si no puede comprar esos alimentos? Ahí está el problema. En estos casos, se realizan talleres. Siguiendo el ejemplo de la diabetes, se junta un grupo de diez o quince personas que tienen esta enfermedad y se les explica qué es la diabetes, se interrelaciona con ellos, se habla de problemas y de miedos, se les explican las medicaciones, etc.

Puesta en valor del papel de la Atención Primara. Con motivo de la celebración en la jornada de hoy del Día Mundial de la Salud, la Plataforma Navarra de Salud reivindicó recientemente el papel de la Atención Primaria en la prevención. Un ámbito que manifiestan que está "debilitada por sus propios gestores y que sin embargo esta realizado el seguimiento de más del 60% de los afectados por el coronavirus". Ante la imposibilidad de poder realizar las movilizaciones que se vienen celebrando desde el 2016 por las restricciones tomadas para evitar la propagación del COVID-19, tanto desde la Plataforma, como de la Red Europea Contra La Privatización y La Comercialización de la Salud –de la que es parte la platafoma navarra– han realizado un llamamiento a todos los ciudadanos que muestren su apoyo mediante la difusión en redes sociales de pancartas realizadas en casa y colgando una sábana blanca en tu balcón".

