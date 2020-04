Sánchez se responsabiliza de la "insuficiencia" de material sanitario

MADRID. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que se responsabiliza de que los recursos para el personal sanitario "no son los necesarios", ante la "insuficiencia" del material como consecuencia de la pandemia global de coronavirus.

"Los recursos no son los necesarios, hay una insuficiencia en los mismos como consecuencia de que el mundo no estaba preparado para la envergadura de esta pandemia global. Me hago cargo de ello, me responsabilizo de ello", ha manifestado este domingo Sánchez en rueda de prensa después la reunión telemática con los presidentes de las comunidades autónomas.

Asimismo, ha resaltado que empatiza con las demandas "legítimas" del personal sanitario y ha asegurado que el Gobierno "está haciendo lo indecible, día y noche, para garantizar ese material médico".

El presidente del Ejecutivo ha destacado que en las reuniones "el primer punto del día" es el de la provisión de los suficientes materiales "a la primera línea de combate" contra el Covid-19, que son los profesionales sanitarios.

A lo largo de unas semanas "difíciles" y con un mercado internacional "absolutamente inflamado", Sánchez ha apuntado que, "afortunadamente", España ha empezado a "garantizar la provisión regular sistemática" de esos materiales sanitarios.

"Nos gustaría que fuera incluso con mayor celeridad, pero estamos garantizando a las comunidades autónomas de todo lo necesario para que el personal sanitario haga una labor impagable que siempre reconoceremos", ha concluido el presidente del Gobierno.