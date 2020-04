“Estoy viviendo esta situación con vértigo pero con emoción e ilusión”

pamplona – ¿Cuál es su especialidad y desempeño habitual en la Clínica?

–Soy oncóloga radioterápica y normalmente atiendo a pacientes ambulatorios en el departamento de Radioterapia.

Ante la situación del covid, ¿qué papel y en qué áreas está trabajando?

–En un primer momento comencé en Urgencias, en la unidad especial para pacientes con síntomas respiratorios que se creó cuando se inició la pandemia. Ahora estoy en la planta covid atendiendo a pacientes hospitalizados.

¿Cómo ha sido la adaptación?

–Muy buena. Hay una estructura muy bien organizada: sesiones, protocolos, guardias, apoyo€ y un ambiente de trabajo en equipo espectacular.

¿Cómo o por qué decidió llevar a cabo el cambio de puesto?

–Cuando todo esto empezó, yo tenía contacto con amigos especialistas que estaban en primera línea, les veía con una dedicación brutal día tras día y solo era el principio. Estaba claro que todos podríamos echar una mano. A los días pidieron voluntarios en dirección, debido al comienzo de la derivación de pacientes en colaboración con la sanidad pública, y no lo dudé.

¿Cómo ha sido su formación?

–Me he formado mediante los vídeos y protocolos de la clínica sobre la protección personal, he realizado alguna lectura concreta científica y he estudiado el protocolo de manejo clínico de clínica disponible online, pero sobre todo aprendes con lo que te enseñan tus compañeros neumólogos, internistas e infectólogos que llevan desde el principio en la primera línea.

Personalmente, ¿cómo está viviendo la situación?

–Con vértigo, pero con emoción e ilusión. Es un revulsivo de la vocación médica. En el fondo me siento privilegiada de poder ayudar a compañeros y acompañar a pacientes asustados y aislados, en una de las que, sin duda va a ser, de las mejores experiencias personales y profesionales de mi vida.