Tocar superficies también es foco de contagio

PAMPLONa – Los responsables del Gobierno de Navarra recordaron ayer el uso obligatorio de mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad. La mascarilla es obligatoria también en el transporte aéreo, marítimo, autobús o tren, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros y viajeras en vehículos de hasta 9 plazas, incluido quien conduce, si los ocupantes no conviven juntos. En bares, terrazas y restaurantes es recomendable quitársela solo cuando se vaya a consumir, evitando quitarla y ponerla constantemente. Por otra parte, indirectamente y aunque no se cree que sea la forma principal de propagación del virus, puede producirse al tocar objetos o superficies en las que se ha quedado este emitido por esas gotas. Para evitar este otro mecanismo de transmisión, es importante lavarse las manos bien y con frecuencia o usar gel hidroalcohólico antes de salir de casa, al volver, antes de consumir en un establecimiento de hostelería y al salir del mismo. A medida que se está estudiando y conociendo más sobre el covid-19, se ha profundizado en las medidas de prevención. Con ellas, se trata de protegerse y proteger a las demás personas.