Navarra mantiene a nivel estatal los intercambios entre universidades

Pamplona – La Universidad Pública de Navarra sigue adelante con el programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España) y el próximo curso acogerá alumnos de otras comunidades autónomas. De la misma manera, también varios alumnos de la UPNA cursarán sus estudios fuera de su universidad de origen, en otro centro académico del Estado. Por su parte, la Universidad de Navarra también mantiene el programa a pesar de la situación epidemiológica derivada de la covid-19.

El programa SICUE es un programa de movilidad dirigido al estudiantado de las universidades españolas. Está promovido por la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE) de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y permite al estudiante universitario la realización de parte de los estudios de su titulación en otra universidad española distinta a la suya, con reconocimiento inmediato en su expediente académico de los créditos cursados en la universidad de destino. Cuando se solicita un intercambio a una universidad española, se solicita una plaza SICUE.

La UPNA cuenta con 36 estudiantes que cursarán el próximo curso en otra universidad del Estado. El centro optó por posponer al segundo semestre el programa en la facultad de Ciencias de la Salud, en previsión de la evolución de la pandemia, en titulaciones en las que además es frecuente que los estudiantes tengan que hacer prácticas en centros hospitalarios, según informó el centro académico. La universidad actuó de manera similar con el resto de movilidades que ofertan (Erasmus+ y otros programas), ya que cancelaron las previstas en la facultad de Ciencias de la Salud.

A día de hoy, la Universidad Pública recibirá a 13 alumnos incomings (los que vienen) que viajan a Navarra en el marco SICUE. Los incomings serán recibidos en la reunión de bienvenida el lunes 31 de agosto, junto con los estudiantes internacionales que no toman el curso de español para extranjeros.

A pesar de la situación epidemiológica en la que se encuentra la Comunidad foral no se han planteado cancelar el programa y no recibir estudiantes de otras universidades, pero sí que ha habido cancelaciones de estudiantes que iban a venir a Navarra. A fecha de hoy son cinco los que han cancelado, a pesar de no especificar el motivo de la renuncia.

Sin embargo, desde la Universidad de Navarra aseguran que sí que han percibido cambios, "a pesar de que las cifras de solicitudes no suelen ser muy elevadas, este año se ha notado el efecto de la pandemia, tanto en alumnos entrantes como salientes". Concretamente, en el grado de Medicina fueron 6 los estudiantes que solicitaron en la primera convocatoria y el número de alumnos que vendrá a cursar Medicina un semestre o curso completo a la universidad navarra, finalmente será solo de un alumno.

Hay titulaciones que cada año reciben y envían algún alumno y las titulaciones que más solicitudes reciben son las de la rama de Ciencias y Ciencias de la Salud. En concreto recibieron un total de 10 solicitudes de alumnos entrantes, tres para Farmacia, una para Ciencias y 6 para Medicina; finalmente, un total de 5 alumnos vendrán a la Universidad de Navarra, todos excepto 5 de la facultad de Medicina, informa la UN.

Respecto a los alumnos que demandaban cursar sus estudios fuera de su universidad de origen ninguno sigue con el programa, a pesar de recibir un total de tres solicitudes, una de la facultad de Filosofía y Letras y dos de la facultad de Ciencias. En comparativa con el curso 2019/2020 la Universidad de Navarra recibió a nueve estudiantes y de los seis que solicitaron estudiar en otra comunidad fuera de Navarra, cuatro de ellos lo hicieron.

El programa SICUE El programa SICUE lleva una veintena de años en funcionamiento y desde su inicio en el año 1999 más de 63.000 estudiantes de todas las comunidades autónomas han cambiado de universidad por un periodo de tiempo para conocer el sistema educativo de otro centro estatal. La duración de la estancia en la universidad de destino varía en función de los requisitos, pudiéndose optar entre una duración de medio curso o el curso completo. La movilidad permite cursar las prácticas y los proyectos fin de carrera. Los créditos correspondientes podrán contabilizar entre los mínimos establecidos como requisitos de la convocatoria.

Procedimiento

Requisitos.Ser estudiante de grado. Tener superados en su universidad de origen mínimo 45 créditos y estar matriculado en 30 más, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa interna del centro de origen en lo relativo al mínimo de créditos superados para optar a una beca de movilidad, en cuyo caso se aplicará dicha normativa. Para los estudiantes procedentes de traslado, tener superados los 45 créditos en la universidad a la que se trasladaron. En el caso de los estudiantes con grado de discapacidad igual o superior al 65 %, se establece una menor carga lectiva. Se deben cumplir a 30 de septiembre del año en que se solicita, la superación de créditos referida.

Plazos. La solicitud se realiza entre febrero y marzo y se dispone de un mes. Las resoluciones se publican en abril y el alumno tiene 10 días hábiles para reclamar. Tras la aceptación se realiza el acuerdo académico y los alumnos se matriculan en el periodo habitual en su centro de origen.

Selección. La adjudicación depende de la nota media del alumno. Si en el expediente no figura la nota (entre 0 y 10) esta se calculará en función de baremos de conversión.

AYUDAS ECONÓMICAS

Séneca y sicue

no son lo mismo

Beca Séneca. El programa SICUE mucha gente lo conoce como Séneca, pero hay que aclarar que esto no se debe a un cambio de nombre de la movilidad, que siempre se ha denominado SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España). Por tanto, el Programa SICUE es un sistema de intercambio, no una beca. Solía estar apoyado por las becas Séneca del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pero desde el curso 2013-2014 no han sido convocadas por el Ministerio. Según un comunicado emitido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de fecha 28 de enero de 2013, y "con motivo de los recortes presupuestarios, no se convocará la ayuda Séneca que se venían concediendo como complemento económico al programa SICUE". Este programa de movilidad no está apoyado por ayudas económicas a nivel nacional salvo aprobación de los presupuestos generales del Estado que así lo contemplen. Sin embargo, el intercambio puede estar apoyado por becas autonómicas o de instituciones tanto públicas como privadas. Las Universidades publicitarán estas convocatorias en tiempo y forma y procurarán que los formularios no difieran de los de este programa de intercambio.