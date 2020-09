"Había que cortar estos brotes antes de que fueran a más"

pamplona – La alcaldesa de Cadreita, Berta Pejenaute (Navarra Suma), indicó ayer que las medidas adoptadas en la localidad eran importantes, pero que fue una recomendación sanitaria y que son las medidas idóneas para que el virus no se expanda más de lo que lo ha hecho hasta ahora en la localidad. "No tenemos un número de positivos muy alto. Pero somos una población pequeño y el foco no tenía control por ahora, y estaba relacionado con el ocio, la hostelería y la relajación que habido en los últimos días al reunirse. Hay mucha gente confinada en casa, cuadrillas de jóvenes y gente de mediana edad, porque de hecho los positivos van desde los 16 a los 87 años. Al ver el número de casos, el médico nos advirtió y nos recomendó adoptar estas decisiones, porque si no se tomaban y los casos crecían, igual teníamos que dar pasos atrás y la cosas se podía complicar. El lunes empieza ya el colegio. Por el momento no hay casos graves ni hospitalizados y son medidas que se prolongarán durante diez días. Pero había que cortarlo como fuera para que esto no llegara a más gente", declaró la alcaldesa, que recalcó que no hay empresas afectadas ahora por los casos de contagio.