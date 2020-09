Milagro y San Adrián ratifican la importancia del modelo educativo presencial

milagro/san adrián – Patios sectorizados, señales de direccionalidad en el suelo, espacios acotados, geles hidroalcohólicos y diferentes puertas de entrada y salida son alguna de las medidas que ayer vio in situ su Majestad la reina doña Letizia en su visita al CPEIP Nuestra Señora del Patrocinio, de Milagro, y al IES Ega, de San Adrián, con motivo de la inauguración del curso escolar 2020/2021, un año que, reiteraron, estará marcado por los cambios que han adoptado para primar la salud y la educación presencial.

En la visita también estuvieron presentes, entre otros, el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; el consejero de Educación del Ejecutivo foral, Carlos Gimeno; el alcalde de Milagro, José Ignacio Pardo; el secretario de estado de Educación, Alejandro Tiana; y el teniente de alcalde de San Adrián, Jesús Sola.

Milagro fue el punto de partida y allí, en el interior del centro educativo, la comitiva estuvo en un aula de 3º de Infantil en la que se les informó sobre la metodología que llevan a cabo para impartir las clases y para mantener las medidas de seguridad con niños y niñas de 5 años. Además, los alumnos de 4º de Educación Primaria, en la hora del patio, también tuvieron un breve encuentro con las autoridades.

El colegio cuenta con 365 niños y niñas y, de acuerdo con la directora, Mª Carmen Pérez, "hemos trabajado mucho para que el centro sea seguro aunque somos conscientes de que el riesgo cero no existe". Además, y en cuanto a la reacción de los pequeños con las nuevas normas, insistía en que "es verdad que a veces hay que decirles que se suban la mascarilla, pero lo normalizan todo y nos están dando un ejemplo de saber hacer. La educación no presencial en nuestros ciclos no es viable; tenemos un plan digital preparado pero pensándolo, siempre, como algo temporal".

25 años del ies ega El instituto adrianés, que celebra su 25º aniversario, cuenta con unos 740 alumnos y para el director, David Herreros, "ahora hay que buscar el equilibrio entre el final del otro curso y el arranque de este nuevo, que nada tienen que ver". Por su parte, Isabel Mendaza, vicedirectora, explicó que "estábamos deseando volver y así lo trabajamos, con ilusión y con la colaboración de todos. El protocolo se irá actualizando para que todo se desarrolle con la mayor normalidad".

Durante la visita a este centro, Iranzu Elizalde, de 1º de Bachillerato, y Javier Alcalde, de 4º de la ESO, en representación de los alumnos, mantuvieron un breve encuentro en la biblioteca con doña Letizia en el que le comentaron que "nos hemos dado cuenta de que el entorno escolar es fundamental en nuestras vidas y en nuestro desarrollo personal; hemos vuelvo con ilusión y alegría pero también con precaución. Durante el confinamiento nos dimos cuenta de que éramos felices en las aulas y no lo sabíamos. Ninguna pantalla puede superar la cercanía de las clases presenciales".

el colegio es seguro La presidenta del Gobierno foral también quiso hacer un balance de este atípico inicio de curso y reiteró que "para nosotros era una apuesta fundamental volver al modelo presencial y se ha trabajado desde junio en el plan de contingencia que cada centro ha ido adaptando a su realidad".

Además, y en cuanto a la posible falta de coordinación que haya podido haber a la hora de hacer las pruebas en las aulas con algún caso positivo, aseguró que "las PCR se van a hacer a todos los niños y niñas pertenecientes a esa unidad educativa, no ha habido ningún cambio de protocolo, pero es verdad que hay que hacerlas pasados unos días porque así hay más evidencia de si ha habido o no contacto. Hay mucha incertidumbre, y es verdad que el miedo está ahí, pero la dinámica de funcionamiento es correcta y adecuada".

Por su parte, el consejero Gimeno intervino brevemente y aseguró que las cifras de contagios en las aulas son las previsibles y que se encuentran dentro de lo "esperado". De hecho, insistió, "hay un 1% de aulas confinadas y un 99% que no lo están. Se ha estudiado todo mucho y habrá que analizar los datos epidemiológicos y el contexto escolar porque posiblemente podremos trasladar certezas de que el medio escolar no es un medio vulnerable, es seguro".

Para terminar, el teniente de alcalde del Ayuntamiento adrianés, Jesús Sola, recalcó la necesidad de "apoyar y dar a conocer la realidad de los institutos y colegios rurales; es algo muy importante".

