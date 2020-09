LAB exige activar el permiso por deber inexcusable ante el aumento de alumnado confinado

LAB ha considerado "imprescindible" la activación del permiso por deber inexcusable que funcionó durante el estado de alarma ante "el creciente número de alumnas y alumnos confinadas en sus casas y la necesidad de que alguno de los progenitores permanezca en casa con ellos en muchos de los casos".

Así, ha explicado que, según el protocolo actual, cuando los trabajadores de la Administración tienen síntomas, tienen que ponerse en contacto con su médico de cabecera o con el rastreador, que ordenará el aislamiento preventivo y emitirá baja hasta el resultado de la PCR. En caso de positivo se alargará la baja.

En el caso de que la persona aislada sea la el hijo del trabajador, deben ponerse en contacto con el pediatra o rastreador, quien ordena aislamiento hasta el resultado de la PCR. Sin embargo, "mientras no haya resultado de la PCR, no se emitirá baja médica para los progenitores, y el Gobierno de Navarra no ha articulado ningún permiso al efecto", ha criticado en una nota.

Una vez realizada la prueba PCR, ha indicado, si el resultado del menor es positivo se emitirá la baja médica a uno de los progenitores, "con fecha del resultado, no del primer día que le ordenaron aislamiento", mientras que si es negativo "no se emite baja médica, y el Gobierno de Navarra no ha articulado ningún permiso al efecto".

"Por lo tanto, en estos casos donde no hay PCR positiva, los padres tendrán que asumir los días de aislamiento que no pueden venir a trabajar a través de vacaciones, asuntos propios o permiso sin sueldo, que se deberán conceder. En caso de que no se disponga de horas de vacaciones y no sea posible beneficiario de un permiso sin sueldo, se realizará un descuento en nómina por los días no trabajados", ha apuntado.

"Según lo establecido por el Gobierno de Navarra, en estos casos el aislamiento está ordenado para el menor, y por lo tanto, según el protocolo, los padres pueden seguir acudiendo al trabajo mientras las rastreadoras no dicten aislamiento para los padres", ha explicado.

Por ello, LAB ha exigido al consejero de Función Pública, Javier Ramírez, "la inmediata activación del permiso por deber inexcusable, ya que se trata de la única solución real al problema del aislamiento que se nos ha impuesto por la Covid-19".