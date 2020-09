Un segundo participante en los ensayos de AstraZeneca sufre un trastorno neurológico

Nuevas complicaciones en la carrera de la farmacéutica Astrazeneca para desarrollar la vacuna contra el covid-19. Según informa The New York Times, son dos las volunarias en el ensayo las que han sufrido "síntomas neurológicos".



Un informe que la propia empresa ha difundido señala que "una revisión independiente" estableció que en ambos "se ha considerado poco probable que estas enfermedades estén asociadas a la vacuna", según adelantó el periódico estadounidense.

La empresa no informó inmediatamente al público sobre los problemas neurológicos de las dos participantes –ambas mujeres–, algo que ha levantado críticas entre la comunidad científica. Es por ello que ahora la empresa se ha comprometido a aumentar la transparencia sobre sus investigaciones, que desarrolla conjuntamente con la Universidad de Oxford y en las que ya han participado 18.000 personas voluntarias.

Los ensayos se han paralizado dos veces. Según detalla The New York Times, la primera paciente que presentó efectos adversos fue una mujer que desarrolló una inflamación en la médula espinal conocida como mielitis transversa tras recibir una dosis de la vacuna. Más tarde, pruebas médicas determinaron que esta voluntaria padecía una esclerosis múltiple que todavía no había sido diagnosticada, y que por lo tanto no estaba relacionada con la vacuna.

En el segundo caso, otra mujer enfermó tras recibir una segunda dosis, por lo que los ensayos se paralizaron de nuevo el pasado 6 de septiembre. La empresa todavía no ha confirmado un diagnóstico en este segundo caso, pero una fuente anónima señaló al diario que se trataba también de mielitis transversa.

Los expertos consultados por el periódico explican que se trata de una afección rara y grave, y que encontrar incluso un caso entre miles de participantes ya supone una bandera roja.