La pandemia en Navarra deja resultados de récord en la promoción y titulación de ESO y Bachiller

Pamplona – La pandemia cerró a cal y canto los centros educativos navarros el pasado 13 de marzo y obligó a docentes y escolares a adaptarse de la noche a la mañana a la enseñanza a distancia. Un proceso que no fue fácil, sobre todo, para aquellos que no disponían de los equipos informáticos necesarios para recibir una docencia online. Con el objetivo de que ningún escolar perdiera el curso a causa del coronavirus, el Departamento de Educación decidió modificar los criterios de evaluación y estableció que la calificación final se decidiera principalmente en base a los resultados obtenidos durante los dos primeros trimestres. Una decisión que, como era de esperar, ha traído consigo la mejora de los resultados académicos en todas las etapas educativas. Y así lo refleja el último Informe del Sistema Escolar de Navarra del curso 2019-20, que elabora todos los años el Consejo Escolar y está en fase de borrador.

Los porcentajes de promoción y titulación presentan cifras de récord. Los incrementos más llamativos se observan en la etapa de Bachillerato. El pasado curso, el 95,1% del alumnado promocionó a segundo, frente al 90% que lo hizo en los dos años anteriores y al 85% que aprobó en la última década. Crecen notablemente los escolares que aprueba el curso sin suspensos (del 71,5% al 86,8%) y bajan aquellos que promocionan con alguna asignatura pendiente (18,6% frente al 8,1%).

Las mejoras también se observan en 2º de Bachillerato donde el 93,6% del alumnado logró la titulación, lo que supone un incremento de entre siete y doce puntos porcentuales con respecto a al último lustro.

Las mujeres logran resultados ligeramente superiores que sus compañeros varones, mientras que los centros del modelo D, tanto públicos como concertados, obtienen un 98% de aptos en 1º de Bachillerato frente al 94% que presentan los de castellano. En 2º de Bachillerato, la red concertada, tanto de euskera como de castellano, despunta con un 97,5% de aprobados frente al 95% que presenta el alumnado del modelo D público y el 90% del de los modelo G y A.

el 86% pasa a 1º de Bachillerato sin pendientes En los cuatro cursos de ESO, los resultados de promoción y titulación de los grupos ordinarios se situaron en el rango 93%-94% mientras que en los años anteriores osciló entre el 88% y el 91%. Especialmente llamativo es el aumento de los estudiantes que aprobaron sin asignaturas pendientes. Y es que en los años anteriores el porcentaje oscilaba entre el 71% y el 75% según cursos, siendo generalmente 3º el curso que peores resultados obtenía, mientras que el pasado 2019-20 el rango de aptos sin suspensos se situó entre el 81% y el 86%. En otras palabras, casi nueve de cada diez estudiantes pasaron limpios a 1º de Bachillerato cuando normalmente lo hacía algo más del 70%.

Lo que no cambia con respecto a años anteriores es el liderazgo de las mujeres, que obtienen un mayor porcentaje de promoción sin ningún suspenso. Las diferencias van desde casi los nueve puntos porcentuales en 2º de ESO hasta los poco más de tres puntos porcentuales en 4º de ESO. En el alumnado que promociona con asignaturas pendientes y en el que repite hay, en todos los casos, una mayor cantidades de hombres que de mujeres.

matemáticas, el 'hueso' Matemáticas es la asignatura que mayor dificultad presenta para el alumnado en todos los niveles de la ESO, seguido de Lengua Extranjera, Lengua Castellana y Física y Química. El informe destaca que en los últimos cuatro cursos escolares ninguna asignatura presenta porcentajes de alumnado suspendido por encima del 20%. Algo que sí ocurría en años anteriores con Matemáticas y Lengua Extranjera.

Por su parte, las asignaturas que menos dificultad ofrecen al alumnado de la ESO son Religión, Artes Escénicas y Danzas, Lengua Extranjera II y Educación Física.

16% promociona a ESO con suspensos Los datos de promoción en Educación Primaria tienen escaso margen de mejora ya que en los últimos tres años se han situado por encima del 97%. Aún así, en 2º y 4º de Primaria han crecido entre uno y dos puntos porcentuales hasta el 98% y 99% respectivamente, mientras que en 6º de Primaria se mantiene por encima del 98%.

Las condiciones en las que se promociona han variado ligeramente, con un incremento de dos puntos porcentuales en los tres cursos de final de ciclo entre el alumnado que pasa de curso sin suspensos. De hecho, los datos revelan que alrededor de un 16% de los escolares promociona a Secundaria con algún suspenso.

las cifras

111.459

Escolares de 2º ciclo de Infantil a Bachillerato. El número de escolares inscritos en el curso 2019-20 de 3 a 18 años ascendió a 111.459, lo que supone un incremento del 1,5% con respecto al anterior. Por modelos, el reparto se mantiene estable: el modelo G (castellano) agrupa al 61,3% del total, el modelo D (euskera), el 24,7%, y el modelo A (castellano con asignatura de euskera), el 13,8%.

43.004

Alumnado de Primaria. El 65,8% estudia en centros públicos y el resto, en concertados.

27.940

Estudiantes de ESO. El porcentaje de alumnado en la pública baja al 60% en ESO, cinco puntos menos que en Primaria.

9.434

Estudiantes de Bachillerato. En el caso de Bachillerato, el porcentaje de estudiantes en la red pública se sitúa en el 63%.