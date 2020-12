La Junta habla de impotencia y la Federación pide gestión del puerto

isaba – El camino que separa el refugio Ángel Olorón de Belagua de la carretera del puerto, NA-137 (Burgui-Isaba-Francia) es competencia de la Junta del Valle de Roncal, que ha solicitado el apoyo de Gobierno para que los quitanieves contratados por el Ejecutivo puedan ocuparse de los 300 metros escasos que separan el acceso.

"No entendemos que estén los dispositivos ahí y no puedan intervenir por razones de competencias", expresaba ayer la presidenta de la Junta del Valle, Jone Alastuey, al tiempo que recordaba que establecieron un contacto con el servicio de Obras Públicas en septiembre para solicitar este apoyo, sin que a día de hoy hayan obtenido respuesta.

"Sabemos que el camino no pertenece a la red de carreteras, pero que el Gobierno se plantee que la Junta pueda abordar este problema nos resulta decepcionante y sentimos gran impotencia", declaraba.

El refugio de Belagua es un servicio público con gestión privada, de la que se ocupa la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada, directora del proyecto en el que se invirtieron 3,2 millones de euros (65% de fondos europeos, 25% aportado por el Gobierno foral y el 10% restante por la FNDME). Esta inversión del Gobierno para después dejar el acceso en manos de la Junta es la que denuncian en Roncal. "Nos dejan en total indefensión. El Gobierno ejecuta la infraestructura, pero luego los ayuntamientos tenemos que asumir caminos y accesos. Somos de la opinión de que se puede hacer un anexo en el convenio, por los días que sean necesarios, puntualizó la presidenta.

REUNIÓN El viernes la Junta se reunirá en el departamento de Cohesión Territorial con responsables de Obras Públicas, a quienes trasladarán su malestar. "Esperamos ver algo de luz, pero nos sentimos utilizados como recurso natural y turístico y solo pedimos un trato igualitario", declaraba al tiempo que recordaba que el Gobierno tiene un helipuerto en zona que tendría que ser accesible en todo momento.

Por su parte, el vicepresidente en funciones de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada, Koldo Aldaz, expresó su indignación por lo acontecido el sábado en Belagua y significó " que no se puede vivir en la incertidumbre. Los usuarios no se lo merecen".

Para evitarlo, pidió una buena gestión invernal del puerto , en relación a la información luminosa a la salida de Isaba. "No se puede meter en la ratonera a un montón de gente y después, si empeora la situación por la noche, dejarle atrapada. Se trata de pensar en el bien público para poder disfrutar de la nieve en condiciones y con responsabilidad para evitar riesgos". concluyó.

