"Tenemos muchos encargos estos días, contamos con una clientela fija"

Para aquellos para los que el cordero asado, el gorrín o el cabrito no son sus favoritos, siempre tienen la alternativa de las aves. En el mercado del Segundo Ensache, el establecimiento Pollería Daniel es uno de los especialistas en estos productos. "Tenemos muchos encargos para estos días, ya contamos con una clientela fija", explicó María Jesús Recalde, vendedora del puesto. En su surtido de productos, los pedidos más aclamados son las aves deshuesadas y rellenas al gusto, "varía un poco el precio dependiendo del relleno que se desee". El relleno puede variar desde algunos que lo piden con foie, hongos y jamón ibérico, hasta más sencillos con picadillo de ternera, ciruelas y manzana. Las aves más reclamadas son la pularda (50 €/pieza), el capón (70 €), gallinas de Guinea (25 €) o pollos camperos (30 €), para todos los gustos y bolsillos. También cuenta con una selección de productos de caza, como palomas, faisanes, pichones, y sobre todo destaca la perdiz. Esta última es la que suele subir más de precio de cara a Nochevieja, aunque según María Jesús "no merece la pena, ya que son más pequeños y caros". No es su fuerte, pero tienen también solomillos rellenos, de cerdo y de ternera.

