“Tenemos miedo de ir a nuestros países y no volver”

PAMPLONA – Dos estudiantes de 4º de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Navarra, Laura Leamus y José Poggio, de 22 años ambos, no volverán a sus países de origen (Venezuela y Guatemala, respectivamente) en estas fiestas y pasarán la Navidad en Pamplona.

"La cuestión es que ir ahora a Venezuela supone el riesgo de que cierren las fronteras y no poder volver", explica Laura Leamus. "Hay formas de ir hasta Venezuela, pero no contamos con vuelos directos desde España", comenta. "Esta va a ser la primera vez que pase la Navidad lejos de mi familia, porque siempre de alguna forma u otra nos hemos organizado para estar todos juntos estos días", expone. "Mi hermano es el único familiar que se encuentra aquí, ya que está estudiando en Madrid, y con la justificación de que somos familia, vendrá a Pamplona y pasaremos las fechas juntos", declara Leamus.

A pesar de los diferentes horarios buscarán la manera de organizarse para poder hacer videollamadas para felicitarse las fiestas. "Será una Navidad muy improvisada", concluye.

UN año sin poder volver Un año sin ver a su familia, una pandemia que trastoca todos sus planes, el miedo de no saber si luego podrá salir de tu país, esas son las incertidumbres que inquietan a José Poggio. "Es duro el hecho de no poder volver a tu casa, va a hacer un año que no vuelvo a Guatemala", explica Poggio. "Fue una decisión que tomé con mi familia, no queríamos arriesgarnos a que se cerrarán las fronteras", explica, y añade que "tengo la suerte de que no pasaré estos días solo, estaré con mi novia y los padres de ella". "No es la primera vez que me quedo aquí en estas fechas, en primero de carrera lo hice. En mi familia procuramos que cada uno viva sus navidades allá dónde este, en vez de una celebración conjunta en la red", zanja.