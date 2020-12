Condena a la violencia machista en Orkoien

CONCENTRACIÓN. Varias decenas de personas se concentraron ayer en frente del Consistorio de Orkoien con una pancarta cuyo lema es Si no es sí, es no. No estás sola para denunciar, rechazar y condenar junto a representantes municipales del Ayuntamiento de Orkoien el caso de violencia machista sufrido por una mujer el día de Nochebuena en la localidad. El Ayuntamiento envió su solidaridad y apoyo a la víctima y señaló que "la violencia contra las mujeres tiene agresores y víctimas individuales pero obedece a un problema estructural basado en relaciones de poder".