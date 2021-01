Ricardo Zunzarren denuncia en una pantalla que el Gobierno de Navarra no le paga el "alquiler" de Refena

El empresario Ricardo Zunzarren ha decidido proyectar en la pantalla de gran formato existente en Refena un vídeo en el que denuncia que el Gobierno de Navarra no le paga el alquiler por usar el recinto, en el que Salud realiza pruebas de diagnóstico de covid-19 y que próximamente también será utilizado para llevar a cabo la vacunación contra la enfermedad. El vídeo, que es emitido en bucle y está compuesto por frases que repasan los meses de marzo a diciembre junto a la frase "sin pagar", acaba con la aseveración "Gobierno de Navarra ocupa Refena sin pagar el alquiler".

El administrador de la empresa Eventos Zunzarren, que en julio de 2009 fue adjudicataria del contrato de cesión de uso de las parcelas e instalaciones propiedad del Gobierno de Navarra para su explotación como recinto ferial, ya cerró con cadenas las puertas de acceso a Refena el pasado 14 de octubre en protesta por el retraso en el pago de sus servicios por parte del Gobierno foral. La Policía Foral tuvo que intervenir para retirar las cadenas y garantizar el funcionamiento del recinto con normalidad.

El pago anual por el Gobierno de Navarra de esta adjudicación es de unos 250.000 euros anuales, importe que fue pagado por adelantado de forma íntegra. Desde el 14 de marzo, las instalaciones de Refena, en las que están trabajando unas 95 personas y que cuentan con 27.000 metros cuadrados de espacio entre oficinas, pabellones y aparcamientos, se han venido utilizando para distintos fines relacionados con la lucha contra la pandemia.

Facturas sin pagar



Ricardo Zunzarren ha recordado hoy que, "según declaraciones de la presidenta del Gobierno, Maria Chivite, es un desencuentro que se solucionará en breve, y del vicepresidente del Gobierno de Navarra Javier Remírez, 'los problemas que pueda haber con la infraestructura se dirimirán sin ningún tipo de problema'". "En cualquier caso desde el pasado 14 de octubre, cuando el vicepresidente Javier Remírez hizo estas declaraciones, nadie se ha puesto en contacto con Refena, nadie quiere plasmar por escrito las intenciones del Departamento de Salud y no se han pagado las facturas de alquiler, suministros e infraestructuras desde el mes de marzo de 2020 hasta hoy", ha dicho.

Zunzarren sostiene que Refena se encuentra "ante una tesitura complicada" ya que, "no puede hacer uso de las instalaciones al estar siendo utilizado el recinto por Salud y por lo tanto no puede generar ingresos que le permitan pagar a sus trabajadores y proveedores", para añadir que, de no concretarse el pago por parte de Salud, "estaría en disposición de tomar medidas más contundentes para defender mis intereses y los de mis trabajadores".