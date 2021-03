Santos Induráin: "La vacuna de AstraZeneca es eficaz y segura"

La consejera de Salud, Santos Induráin, ha transmitido este martes un mensaje de "confianza y tranquilidad" tras la suspensión de forma cautelar de la administración de la vacuna de AstraZeneca, de la que ha dicho que sigue siendo "eficaz", al tiempo que ha insistido en que todo el proceso de vacunación prima "la seguridad".

Navarra, en consonancia con el Ministerio de Sanidad y el resto de comunidades, ha suspendido de forma cautelar la administración de esta vacuna, de la que se han inoculado 17.251 dosis, sin que se hayan detectado reacciones adversas como los efectos trombóticos que han llevado a adoptar esta medida.

María Chivite

Sin efectos trombóticos

Se trata de una medida temporal -durante dos semanas- basada en el principio de prudencia y que queda pendiente del análisis que el Comité para la Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) está realizando sobre los nuevos efectos trombóticos notificados a nivel europeo este fin de semana.Induráin ha comparecido ante los medios de comunicación y ha destacado que la suspensión es temporal "al haberse detectado un caso que no es habitual de una trombosis venosa cerebral que se está analizando desde una postura rigurosa por parte de los expertos para ver si la relación de este caso, que coincide con algún otro detectado en otros países, aparte de tener una relación temporal con la administración de la vacuna, tiene una relación causal".Ha recordado la consejera que la vacuna se está administrandoy ha señalado que de 940.000 personas que se han vacunado en España con la vacuna de AstraZeneca hay "".Se ha administrado esta vacuna "a millones de personas en el Reino Unido y en la UE" y "en el Reino Unido, que se lleva tiempo vacunando y que incluye mayores de 65 años, los eventos adversos han sido muy pocos". "La vacuna, como cualquier fármaco, puede tener efectos adversos", ha dicho, para incidir en que "prima la seguridad y eficacia en las vacunas".Induráin ha defendido que "tenemosy en conexión con el resto del Estado y de Europa para analizar los efectos adversos y para que, tras este análisis, se tomen decisiones en consecuencia".Preguntada por si esta decisión supone, la consejera ha afirmado que "esta suspensión cautelar es temporal". "Teníamos personas citadas y desde ayer se ha empezado a descitar, será un aplazamiento temporal hasta que tengamos la opinión de los expertos; nos guiamos por los expertos", ha dicho.Induráin ha insistido en pedir, ante esta vacuna,. "En Navarra en el sistema de farmaco-vigilancia llevamos recogidos todos los efectos adversos con todas las vacunas y el 95 por ciento de los efectos adversos han sido leves y con la AstraZeneca el 99 por ciento han sido leves más en relación con fiebre, dolor en el punto de inyección, dolor de cabeza, dolores musculares... que en general duran entre 12 y 24 horas", ha detallado.La consejera no ha querido adelantarse a la posibilidad de que no se pudieraa las personas que han recibido ya la primera porque. "No sería lógico empezar a adelantar", ha dicho, para indicar, sobre si es posible compatibilizar la primera dosis de AstraZeneca con una segunda dosis de otra vacuna, que "en principio cuando se pone la primera dosis de una vacuna, la segunda es de la misma, pero también hay una cuestión que es importante y es que en este caso la segunda dosis está más postergada en el tiempo porque parece que los anticuerpos que se generan con una primera dosis son importantes". "Vamos a dar este tiempo para hacer esta valoración", ha comentado.Ha señalado la consejera que el sistema de farmaco-vigilancia es "un sistema dinámico, continuo, que está recogiendo los efectos adversos de todas las vacunas como del resto de fármacos". Y finalmente, ha recordado que esta semana se sigue vacunando a la población mayor de 80 años por toda Navarra.Por otro lado, la presidenta del Gobierno de Navarra,, ha esperado que, tras la suspensión de forma cautelar de la administración de la vacuna, se pueda reanudar "sin mayor problema" en 15 días.A preguntas de los periodistas al término de un acto, Chivite ha remarcado que ha sido el "principio de prudencia" lo que ha llevado a suspender la administración de esta vacuna. Ha recordado que son 940.000 las personas que han recibido la vacuna de AstraZeneca en España y ha remarcado que "no ha habido más que un caso, que se sepa, de notificación de un evento trombótico".Un caso, ha agregado la jefa del Ejecutivo foral, que "está evolucionando favorablemente" y que "ha sido más de carácter no grave".Asimismo, Chivite ha recordado que en Navarra han sido alrededor de 18.000 las personas que se han vacunado con AstraZeneca y ha explicado que "no hemos tenido al respecto ninguna incidencia". "Esto se hace por el principio de prevención y de prudencia y esperemos que se pueda reanudar sin mayor problema en 15 días", ha concluido.Las dosis de AstraZeneca han vuelto a provocar un terremoto en los planes de vacunación de todo el Estado. Después del anuncio de la suspensión de esta vacuna por parte de Francia, Alemania e Italia, el Consejo Interterritorial de Salud se reunió ayer de urgencia para hacer lo propio con las dosis de la compañía británica, que ha enviado a Navarra 26.800 vacunas desde el pasado 11 de febrero, y de las que se han administrado 17.251, sin que se haya registrado efectos trombóticos graves.

La vacuna de AstraZeneca ya obligó a las autoridades sanitarias a modificar los planes de vacunación al no poder administrarse a personas mayores de 55 años. En el caso de la Comunidad Foral, estas dosis se han destinado a personal sanitario y sociosanitario de bajo riesgo de exposición (podólogos, psicólogos, fisioterapeutas, etc.) y trabajadores de servicios esenciales (bomberos, policías, docentes, etc.) menores de 55 años y cuya inmunización se va a paralizar al menos dos semanas. De hecho, para esta semana estaba prevista la vacuna con los viales de AstraZeneca de otras 700 personas, que ya están siendo desconvocadas. En lo relativo a la segunda dosis, no hay incidencias ya que la cadencia de esta vacuna es de tres meses para recibir la segunda pauta.

El 99% de reacciones, leves La suspensión de las vacunas de AstraZeneca se produce después de las alertas por la posible formación de coágulos de sangre entre la población vacunada. En el caso de Navarra, no se ha registrado ningún caso grave de este tipo. En concreto, desde el 27 de diciembre, fecha de inicio de la vacunación, y hasta el 7 de marzo, se han recibido en Navarra un total de 809 notificaciones de casos de eventos adversos, de los cuales 766 (el 95%) han sido leves. Por vacunas, 517 casos correspondieron a personas vacunadas con Pfizer, 122 con la vacuna de Moderna y 170 con la de AstraZeneca. En el caso de esta última vacuna, de esas 170 notificaciones, el 99% se consideraron no graves y no se ha recibido ninguna notificación relacionada con la aparición de trombosis venosas del seno alejadas de los patrones conocidos hasta ahora y que ha motivado la suspensión cautelar de su administración.

Información práctica La cefalea o dolor de cabeza es un síntoma frecuente después de la vacunación frente a la covid-19. Sin embargo, si usted ha recibido la vacuna en los últimos 14 días y el dolor de cabeza es intenso y persistente, cambia significativamente al tumbarse o se asocia alteraciones visuales u otros síntomas neurológicos persistentes, se recomienda consultar con el médico.

Por su parte, en el caso de los profesionales sanitarios y sanitarias, no es necesario tomar otras medidas específicas salvo considerar esta posibilidad en caso de pacientes que acudan con cefalea persistente con datos de alarma, especialmente en personas con trombocitopenia o factores de riesgo de trombosis, considerando la realización de pruebas específicas para explorar el sistema venoso.