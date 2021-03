Sanidad suspende 15 días la administración de la vacuna de AstraZeneca

pamplona – El Ministerio de Sanidad ha suspendido de manera "cautelar y temporal" durante al menos dos semanas la administración de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la compañía AstraZeneca, tras detectar ayer en España un caso de trombosis en una persona a la que se le había administrado esta vacuna y que se suma a otros casos similares notificados durante los últimos días por varios estados europeos.

No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene el respaldo a la seguridad de la vacuna que ha mostrado hasta el momento e insiste a los países en que no detengan la vacunación. El pasado viernes, la institución médica aseguró que "no hay razón para no usar" la AstraZeneca contra el coronavirus. "Hay personas que mueren todos los días, por lo que es normal que haya personas que han sido inmunizadas y mueren", recordaron. "Los informes disponibles hasta ahora no establecen una relación directa con los trombos ya que este porcentaje se ha observado también entre la población general", puntualizó la subdirectora general de la OMS para el Acceso a Medicamentos y Productos Sanitarios, Mariângela Simão.

A pesar de ello, Sanidad tomó su decisión ayer con las comunidades en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, convocado de manera urgente por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y en el que participaron los consejeros de Sanidad de las autonomías.

suspensión prorrogable Esta medida se mantendrá hasta que el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC, por sus siglas en inglés), de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), emita una valoración detallada de todos los casos, después de que este fin de semana se hayan notificado casos de trombosis de senos venosos, uno de ellos en España.

La detención temporal de la administración de la vacuna ya había sido adoptada previamente por Francia, Alemania, Italia, Austria, Dinamarca, Estonia, Lituana, Noruega, Islandia, Tailandia e Irlanda. Ahora se les ha sumado España "en base a un principio de precaución", aseguró Darias, para señalar que la suspensión se podría prolongar, si así se considera oportuno, más allá de los 15 días.

En este sentido, la ministra destacó que la notificación de los casos de estos eventos adversos de la vacuna demuestra que el sistema de farmacovigilancia funciona. "Las vacunas van a seguir llegando y una vez tengamos la decisión del PRAC tomaremos la decisión sobre la misma", explicó.

la ema y la oms se reúnen hoy Actualmente, la EMA, que se vuelve a reunir hoy, está estudiando los eventos trombóticos notificados, si bien ha señalado que, por el momento, no hay indicios de que la inyección haya causado estas afecciones, "que no figuran como efectos secundarios de esta vacuna".

Mientras tanto, un grupo de expertos de la OMS se reúne también hoy para analizar "más a fondo" la seguridad de la vacuna desarrollada por la farmacéutica de Cambridge que le da nombre y la Universidad de Oxford.

"Estamos evaluando todos los casos de trombos y de otros posibles efectos secundarios y mañana nos reuniremos para evaluar los datos disponibles que tenemos desde la semana pasada para realizar una investigación más a fondo", detalló Simão, para asegurar de que esta semana se contará con "más noticias" al respecto.

Por su parte, la farmacéutica AstraZeneca emitió ayer un comunicado en el que afirma que se han examinado los datos de seguridad de más de 17 millones de personas que recibieron su vacuna en la Unión Europa y el Reino Unido y que esta información "no ofrece ninguna prueba de un riesgo mayor" de eventos tromboembólicos, sino una cifra que es muy inferior a lo que podríamos encontrar naturalmente en una población de esta magnitud".

astrazeneca

939.534

personas la han recibido. En España han recibido hasta ahora el preparado de AstraZeneca 939.534 personas, y la única persona que ha sufrido el trombo cerebral está recuperándose. El dato implica que tan solo se ha detectado un caso de trombosis entre casi un millón de personas vacunadas.

sputnik

Rusia negocia con un laboratorio de Galicia para la fabricación de su vacuna. El Ministerio de Sanidad no tiene constancia de que se haya formalizado por el momento ningún contrato para la fabricación en España de la vacuna rusa Sputnik, cuyo desarrollador continúa buscando enclaves en Europa para aumentar su capacidad de fabricación. Uno de los laboratorios más sonados para esta tarea ha sido el laboratorio Zendal de Vigo, que negocia con el Gobierno ruso.

estrés por la pandemia

Nueve de cada diez enfermeras, estresadas. El Sindicato de Enfermería advirtió, además, de que siete de cada diez sufre el síndrome profesional del "quemado", y la ansiedad, el temor o la angustia afecta a la práctica totalidad de estos profesionales.