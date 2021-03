La consejera destaca que Primaria atendió el 80% de casos durante la pandemia

Pamplona – La consejera de Salud destacó ayer la "espectacular capacidad de respuesta", así como "la gran capacidad de cuidado", que han tenido los profesionales de la Atención Primaria (AP) frente a la pandemia, donde atendieron "al 80% de los casos positivos". En marzo y abril "los centros de salud dejaron de ser accesibles y se pasó a formas no presenciales de atención", como la telefónica, y "aunque se ha recuperado parte de la actividad presencial, la asistencia ofertada está alejada del modelo preexistente, lo cual está provocando insatisfacción por parte de usuarios y también de profesionales", describió Santos Induráin, quien señaló que, por ello, "se ha realizado este análisis para hacer un plan de acción inmediato".

Desde Geroa Bai, Ana Ansa afirmó que la Estrategia de Atención Primaria 2019-2022 "ya puso de manifiesto la necesidad de fortalecer la Atención Primaria y adecuarla a la nueva realidad sanitaria y social, y tras un año de pandemia las debilidades se han hecho más profundas y las amenazas más consistentes". Ansa, que consideró "muy preocupante ese 60%" de atención no presencial, dijo entender que "la situación es compleja, que se ha retrasado su implementación", pero abogó por "marcar una hoja de ruta con hitos concretos, como abordar la escasez de profesionales".

La portavoz de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, sostuvo que "no han presentado nada innovador, ni ningún compromiso concreto". Tras criticar que "los directivos y gestores de Atención Primaria no han tenido casi participación" –en el plan– y que "han ignorado la perspectiva del paciente", consideró que la AP tenga "esa percepción de mala calidad es preocupante y es fruto del modelo de triaje administrativo y atención no presencial generalizada".

La socialista Patricia Fanlo reconoció que "el modelo actual necesita mejoras, reformas de calado y la adopción de decisiones valientes y con visión de futuro". "Estamos en una situación en la que ni los pacientes están conformes ni los profesionales sanitarios están a gusto. Era necesario un plan de acción global que complementara esta estrategia", dijo, y apuntó que las dos amenazas son "la falta de profesionales y el desgaste y agotamiento de estos", por lo que pidió mejoras "laborales y retributivas".

El portavoz de EH Bildu, Txomin González, coincidió con Navarra Suma en que "se echan en falta muchos aspectos que un plan de actuación debería tener y que en este plan no encuentro". Expresó su preocupación por que "ni desde Función Pública ni desde el departamento se estén tomando medidas para estabilizar las plantillas" y consideró que "el plan deja muchas cosas en el aire. Después de dos años de legislatura deberíamos tener algo más concreto".

Desde Podemos, Mikel Buil valoró "la enorme capacidad de la Atención Primaria durante la pandemia" y valoró la "priorización" que está dando a este nivel sanitario, que "puede pecar de no tener fecha ni cantidad, pero también hay que entender la situación en la que estamos". Asimismo, señaló que "si queremos que la AP atienda la integridad del individuo tenemos que poner en valor la labor de otros profesionales", no sólo médicos.

Por último, Marisa de Simón, de I-E, señaló que si bien "la pandemia ha puesto en evidencia las fortalezas y las debilidades", destacó que "Osasunbidea ha demostrado que tenía una potencia, una fuerza y una capacidad bastante alta". Consideró fundamental "recuperar la atención presencial" y dio su "voto de confianza" al plan, esperando a que "las cuestiones se concreten más pronto que tarde". No obstante, el propio Artundo reconoció que "no está terminado, tiene poca concreción", pero reclamó "un acuerdo de mínimos" en este tema.

