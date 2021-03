Coronavirus en Navarra: bajan a 69 los nuevos casos tras el centenar registrado el martes

Navarra detectó el miércoles 17 de marzo 69 nuevos casos de infección por Covid-19, 31 menos que el día anterior, según información aún provisional del Departamento de Salud. Con este dato los casos se incrementan significativamente respecto al mismo periodo de la semana anterior, 237 frente a 170, que fue la mejor desde final de julio.



Las autoridades sanitarias insisten en la prudencia y en que la batalla contra el virus es una lucha permanente. Cuando se relajan medidas de flexibilidad "se detecta que en reuniones en espacios cerrados donde se excede la unidad convivencial" suben los contagios, apuntó ayer el Gobierno foral. Salud Pública también recalcó en su informe semanal que las restricciones están siendo decisivas para contener la Covid-19.



Ayer se realizaron 1.788 pruebas de PCR y antígenos, lo que supone una tasa de positividad del 3,9 %. La incidencia acumulada en los últimos 14 días sigue al alza y supera ya los 130 casos de media.



Cabe recordar que la Comisión de Salud Pública dictó que no se podrá consumir en la barra de los bares salvo que el territorio esté en lo que se denomina nueva normalidad (menos de 25 casos por 100.000 habitantes). Dictó también el cierre de los interiores de bares y restaurantes a partir del nivel de riesgo alto, es decir, que la incidencia acumulada sea superior a 150 casos por 100.000 habitantes. Las terrazas seguirán abiertas aunque con limitaciones de horario y de aforo en esos niveles de riesgo. Pero si el territorio supera los 500 casos por 100.000 habitantes se cerrarán.



Cascante encabezó la lista diaria de casos por municipios y zonas de salud, con 5 positivos. Le siguieron Ansoáin, Estella-Lizarra, Milagro y Villava-Atarrabia, con 4 casos, y Burlada, San Jorge, Chantrea, Casco Viejo-I Ensanche y Barañáin con tres. EN BREVE HABRÁ AMPLIACIÓN









La subida de casos "avala" las restricciones

Restricciones hasta el domingo

Datos del martes

El portavoz del Gobierno de Navarra,, manifestó ayer tras la sesión de Gobierno que "hay que esperar a que avance el proceso de vacunación de manera sólida, especialmente en los colectivos más vulnerables, antes de lanzarnos a una, como escuchamos de manera poco rigurosa por parte de algunos grupos en los últimos días". Remírez expuso en la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo que se está analizando el aumento de los casos de los últimos días en la Comunidad Foral. No obstante, recordó que "hemos tenido experiencias en los últimos meses a la hora de relajar las medidas de flexibilidad, en el sentido de que detectamos dónde se podían producir los mayores espacios de contagios, que esen espacios cerrados"."Las medidas en Navarra de hace dos semanas están siendo cumplidas de manera generalizada en todos los sectores", expuso Remírez, para añadir que "la estrategia de la prudencia es la adecuada porque prima la salud pública". El portavoz indicó que "y tenemos que esperar a que avance el proceso de vacunación de manera sólida, en los colectivos más vulnerables antes de lanzarnos a una carrera de flexibilización excesiva, como escuchamos de manera poco rigurosa por parte de algunos grupos en los últimos días".Las restricciones fijadas por el Ministerio de Sanidad y de obligado cumplimiento para las comunidades entraron en vigor ayer en Navarra como nuevas limitaciones para frenar la expansión del Covid-19, que serán de aplicación hasta el domingo, 21 de marzo, coincidiendo con la festividad de San José y que fueron acordadas por las autonomías y el Gobierno de España en la comisión interterritorial de Salud. Dicha normativa motiva que Navarra varíe su legislación actual cincelada por la evolución del coronavirus, puesto que en Navarra hasta anteayer se permitían las reuniones en espacios privados (entiéndase domicilios) de 6 personas de dos unidades convivenciales distintas y a partir de ayer solo se permitirá a la unidad convivencial.Durante estos días, las reuniones en espacios públicos cerrados serán de un máximo de cuatro personas y de seis en espacios públicos abiertos, y los encuentros privados se reducen a una unidad convivencial. Del mismo modo, las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones realizadas en ese período podrán condicionarse o prohibirse cuando en la comunicación previa de las personas convocantes no quede garantizada la distancia personal necesaria para prevenir contagios.Por su parte, el toque de queda sigue siendo a las 23 horas, y en lo que se refiere a la movilidad nocturna, se mantiene entre las 23:00 y las 6.00 horas. Las medidas preventivas, que están recogidas en un Decreto de la Presidenta de Navarra, se aplican en cumplimento de lo acordado en el Consejo Interterritorial de Salud. El Gobierno de Navarra, a través de Gobierno Abierto, ha actualizado la información sobre las preguntas y respuestas más frecuentes en relación a las medidas adoptadas. Se ha elaborado un documento en castellano y euskera.Al respecto de la entrada en vigor de las nuevas medidas restrictivas hasta el próximo lunes, y también en Semana Santa, Remírez indicó que el Gobierno foral se ratifica en "sus decisiones y en la estrategia de prudencia". "Los datos dicen que hay que luchar de manera seria y sólida contra el virus, no podemos relajarnos, de ahí las medidas de prudencia con los aforos o el consumo en interiores o con las medidas puestas en común con el resto de CCAA de cierre perimetral, toque de queda o reuniones de unidades convivenciales", afirmó. A su juicio, "es una estrategia adecuada, la prudencia está siendo una buena base para luchar contra el virus y avanzar en el ámbito de la vacunación".Navarra detectó el martes 100 nuevos casos, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 2.231 pruebas (1.259 pruebas PCR y 972 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 4,5%.

Por otro lado, 73 pacientes permanecían el martes ingresados por covid-19 en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral, dos más que el día anterior. Se produjeron ocho ingresos relacionados con el coronavirus, dos de ellos en la UCI, y se registraron dos fallecimientos por esta enfermedad, dos hombres de 54 y 82 años, respectivamente. El número total de muertes confirmadas por esta causa se sitúa en Navarra en 1.118.

Por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 49% de los casos positivos, en el área de Estella, el 28% y en la de Tudela, el 13%. Los demás positivos (10%) se reparten por otras zonas de Navarra. En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, los grupos mayoritarios son el de menores de 15 años, con el 25% de los casos, y el de 30 a 44 años, con un 22%. A continuación, se sitúan los grupos de 45 a 59 años, con el 20%, y el de 15 a 29 años, con el 17%. Finalmente, se encuentran los grupos de 60 a 75 años, con el 13%, y el de mayores de 75 años, con un 3% de los nuevos contagios. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 35,5 años. Con respecto al género, el 52% de los casos son hombres y el otro 48%, mujeres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informó el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, tras el balance de ingresos y altas, 73 personas permanecen ingresadas con y por covid-19 (dos más que la jornada anterior), 15 de las cuales se encuentran en puestos UCI (una más) y otras 10 en hospitalización domiciliaria (una menos). Los demás, 48 pacientes, están en planta (dos más). Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios covid-19.

La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios y una vez realizado el correspondiente ajuste mensual con los datos del Ministerio de Sanidad, se sitúa en la Comunidad foral de Navarra en 52.347.