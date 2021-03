Coronavirus en Navarra: sube a un centenar el número de casos de Covid-19 detectados el martes

Navarra detectó el martes 99 nuevos casos de infección por Covid-19, 31 más que el día anterior, según datos provisionales del Departamento de Salud. Se trata de la cifra más elevada de positivos desde el pasado 9 de febrero, cuando se notificaron 139.



La semana no ha comenzado bien en lo que a datos epidemiológicos se refiere, con más de un 60 % de casos que en el mismo periodo de la semana anterior. La incidencia acumulada en los últimos 14 días sube también al escalón de los 130 casos. Navarra vigila estrechamente la afección de las nuevas cepas del virus como la inglesa, más contagiosa y ya predominante en la Comunidad, y de reojo el ascenso que vuelve a afectar a varios países europeos.



Ayer se realizaron en la Comunidad foral 2.231 pruebas, y la tasa de positividad escaló al 4,4%, peor dato en día laborable desde aquel 9 de febrero, pero aún por debajo del 5 % que fija la OMS como signo de que la pandemia está bajo control.



En la lista diaria de casos por municipios y zonas de salud aparecen en las primeras posiciones Estella-Lizarra y Chantrea, con 7 casos, Lerín y Lodosa, con 6, Cascante, Orkoien, Ermitagaña y Barañáin, con cinco, Valtierra con cuatro, y Alsasua, San Jorge, Rochapea y San Juan con tres. Pamplona acumuló 26 positivos.







El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado este miércoles que "hay que esperar a que avance el proceso de vacunación de manera sólida, especialmente en los colectivos más vulnerables, antes de "lanzarnos a una carrera de flexibilización excesiva", como escuchamos de manera poco rigurosa por parte de algunos grupos en los últimos días".



Remírez ha expuesto en la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo que se está analizando el aumento de los casos de los últimos días en la Comunidad foral. No obstante, ha recordado que "hemos tenido experiencias en los últimos meses a la hora de relajar las medidas de flexibilidad, en el sentido de que detectamos dónde se podían producir los mayores espacios de contagios, que es donde se producen reuniones de personas que exceden en la unidad convivencial en espacios cerrados".



Ha incidido en que es un tema que "se está estudiando y no podemos tener relación de causa efecto". "Las medidas en Navarra de hace dos semanas están siendo cumplidas de manera generalizada en todos los sectores", ha expuesto Remírez, para añadir que "la estrategia de la prudencia es la adecuada porque prima la salud pública".



Remírez ha indicado que el Gobierno foral se ratifica en "sus decisiones y en la estrategia de prudencia". "Los datos dicen que hay que luchar de manera seria y sólida contra el virus, no podemos relajarnos, de ahí las medidas de prudencia con los aforos o el consumo en interiores o con las medidas puestas en común con el resto de CCAA de cierre perimetral, toque de queda o reuniones de unidades convivenciales", ha afirmado.







La consejera de Salud, Santos Induráin, trasladó ayer un mensaje de "confianza y tranquilidad" tras la suspensión de forma cautelar de la vacuna de AstraZeneca, de la que consideró que sigue siendo "eficaz y segura". En declaraciones en el Parlamento de Navarra –después de que la Comunidad Foral, en consonancia con Sanidad, suspendiese el lunes de forma cautelar la administración de esta vacuna, de la que se han inoculado 17.251 dosis sin que se hayan detectado reacciones trombóticas graves– la consejera explicó que se ha adoptado esta decisión al detectarse un caso que "no es habitual", una trombosis venosa de seno cerebral, que se está analizando para ver "si además de tener una relación temporal con la administración de la vacuna tiene una relación causal".



En la misma línea se pronunció la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, que esperó que se pueda reanudar la administración de Astrazeneca "sin mayor problema" en 15 días. Asimismo, Chivite recordó que en Navarra han sido alrededor de 18.000 las personas que se han vacunado con las dosis británicas sin tener al respecto "ninguna incidencia". "Esto se hace por el principio de prevención y de prudencia y esperemos que se pueda reanudar sin mayor problema en 15 días", concluyó.



SANITARIOS DE BAJO RIESGO Y ESENCIALES La vacuna, defendió Induráin, según todos los dictámenes y la evidencia científica de AstraZeneca es "eficaz y segura". En Navarra se está aplicando en población de 18 a 55 años de los grupos 3c y 3b de vacunación, correspondientes a sanitarios y sociosanitarios de bajo riesgo (podólogos, fisioterapeutas, psicólogos, etc.) y a colectivos considerados esenciales (fuerzas y cuerpos de seguridad, personal de emergencias y docentes). "Tranquilidad y confianza, de 940.000 personas que se han vacunado en el Estado español con la vacuna de AstraZeneca hay un caso con este tipo de evento trombótico que afortunadamente está evolucionando favorablemente", explicó la consejera.



En este sentido, precisó que "la vacuna como cualquier fármaco puede tener efectos adversos pero esta situación lleva a que prima la seguridad y eficacia", tras lo que destacó que "tenemos un robusto sistema de farmacovigilancia en la comunidad en conexión con el resto del Estado y de Europa para analizar los efectos adversos y tomar decisiones en consecuencia". En Navarra en el sistema de farmacovigilancia recoge todos los efectos adversos de la vacunas, de los que el 95% son leves, un porcentaje que en el caso de AstraZeneca se eleva al 99%. Esos efectos están relacionados principalmente con fiebre, dolor en el punto de inyección, dolor de cabeza, dolores musculares o malestar que en general duran entre 12 y 24 horas.



700 CITAS DESCONVOCADAS La suspensión cautelar ha hecho que se haya desconvocado a las 700 personas que habían sido citadas para vacunarse esta semana y a inmovilizar las dosis que quedan. La decisión sobre si se retomará el calendario vacunal dependerá de los informes de los expertos, sostuvo Induráin, quien comentó que espera que se pueda hacer, si bien insistió en remitirse a lo que determinen esos informes y a la reunión que este jueves mantendrán el PRAC y la Agencia europea del Medicamento, con la que está en conexión la Agencia española.



"Retomarlo será desde la tranquilidad y la seguridad que es lo que prima en todas las vacunas", aseveró, recordando que estos son los criterios que priman en la vacunación de los mayores de 80 años que continúa esta semana en la Comunidad Foral. Respecto a la administración de la segunda dosis a las personas que ya han recibido la primera, la consejera instó a no adelantarse a los informes de los expertos. No obstante, manifestó que cuando se pone una primera dosis en principio la siguiente es de la misma. "Con esta vacuna la segunda dosis está más postergada en el tiempo", apuntó, para a continuación pedir que se espere al resultado de los informes.









Datos del martes

Navarra detectó el lunes 68 nuevos casos según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 2.130 pruebas (1.035 pruebas PCR y 1.095 test de antígenos), lo que situó la tasa de positividad en un 3,2%. Por otro lado, 71 pacientes permanecen ingresados por coronavirus en los centros de la red hospitalaria, dos menos que el día anterior. El lunes se produjeron cinco ingresos, ninguno en la UCI, y se registró el fallecimiento de una mujer de 80 años. En número total de muertes confirmadas por esta enfermedad se sitúa en Navarra en 1.116.

La Comunidad Foral continúa siendo, una semana más y desde el 17 de septiembre de 2020, la comunidad autónoma que más pruebas diagnósticas de covid-19 realiza en relación con su población: 1.091,52 por 1.000 habitantes, según la estadística oficial del Ministerio de Sanidad. La media estatal se sitúa en las 738,54 por cada 1.000 habitantes.

Por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 60% de los casos positivos, en el área de Tudela, el 15% y en la de Estella, el 7%. Los demás positivos (18%) se reparten por otras zonas de Navarra. En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, los grupos mayoritarios son el de menores de 15 años, con el 26% de los casos, y el de 45 a 59 años, con un 25%. A continuación, se sitúan los grupos de 30 a 44 años, con el 18%, y el de 60 a 75 años, con el 13%. Finalmente, se encuentran los grupos de 15 a 29 años, con el 12%, y el de mayores de 75 años con un 6%. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 37,9 años. Con respecto al género, el 56% de los casos son mujeres y el otro 44%, hombres.

14 ingresados en UCI Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informó ayer el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, tras el balance de ingresos y altas, 71 personas permanecen ingresadas con y por covid-19 (dos menos que el día anterior), 14 de las cuales se encuentran en puestos UCI (dos menos) y otras 11 en hospitalización domiciliaria (tres más). Los demás, 46 pacientes, están en planta (tres menos). Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios covid. La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios y una vez realizado el correspondiente ajuste mensual con los datos del Ministerio de Sanidad, se sitúa en Navarra en 52.247.