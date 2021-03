Coronavirus en Navarra: 68 positivos el lunes, con positividad del 3,2 %, y hay un fallecimiento más

Navarra detectó el lunes 68 nuevos casos de infección por Covid-19, 28 más que el festivo domingo, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN). Las autoridades sanitarias, tanto navarras como estatales, siguen destacando una "estabilización" de los contagios de Covid-19, si bien advierten de que puede haber "repuntes" y nos encontramos en semanas clave para evitar una nueva ola. Los datos de varios países europeos, que de nuevo están ampliando las restricciones, se ven con preocupación.



Ayer fue el día con más casos de los últimos 11, se registraron 17 casos más que el lunes de la semana anterior y la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes subió a una media próxima a 125. Se realizaron 2.130 pruebas (1.035 pruebas PCR y 1.095 test de antígenos), lo que arroja una tasa de positividad del 3,2 %.



71 pacientes permanecían ayer ingresados por COVID-19 en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad Foral, dos menos que el día anterior. Se produjeron cinco ingresos relacionados con el coronavirus, ninguno en la UCI, y se ha registrado un fallecimiento por esta enfermedad, una mujer de 80 años. En número total de muertes confirmadas por esta causa se sitúa en Navarra en 1.116.



Navarra redujo el ritmo de vacunación la semana pasada al inocular 11.567 dosis, un 18,9% menos que en la semana anterior, en la que se pusieron 14.269 vacunas. No obstante, se trata de la tercera semana consecutiva en la que la Comunidad Foral se sitúa por encima de las 10.000 dosis inoculadas. Esta cifra se prevé que aumente progresivamente con la llegada de más dosis, aunque la paralización de las vacunas de AstraZeneca durante dos semanas ralentizará el proceso.



Rochapea volvió a encabezar la lista diaria de casos por municipios y zonas de salud, con 7 contagios detectados más. Le siguieron Ermitagaña con 5, Burlada, Milagro y Orkoien, con 4, y Berriozar, Txantrea e Iturrama, con 3. Pamplona acumuló el 15 de marzo 27 casos de coronavirus.

















Más datos del lunes

El número de vacunas semanales de Pfizer se duplica en abril

La vacuna de AstraZeneca



Bajada semanal de casi un 10 %

Navarra continúa siendo, una semana más y desde el 17 de septiembre de 2020, la comunidad autónoma que más pruebas diagnósticas de COVID-19 realiza en relación con su población: 1.091,52 por mil habitantes, según la estadística oficial del Ministerio de Sanidad. La media estatal se sitúa en las 738,54 por cada mil habitantes.Por zonas, en Pamplona / Iruña y su comarca se registraron el 60% de los casos positivos, en el área de Tudela, el 15% y en la de Estella-Lizarra, el 7%. Los demás positivos (18%) se reparten por otras zonas de Navarra.En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, los grupos mayoritarios son el de menores de 15 años, con el 26% de los casos, y el de 45 a 59 años, con un 25%. A continuación, se sitúan los grupos de 30 a 44 años, con el 18%, y el de 60 a 75 años, con el 13%. Finalmente, se encuentran los grupos de 15 a 29 años, con el 12%, y el de mayores de 75 años con un 6%. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 37,9 años.Con respecto al género, el 56% de los casos son mujeres y el otro 44%, hombres.Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, tras el balance de ingresos y altas, 71 personas permanecen ingresadas con y por COVID-19 (dos menos que ayer), 14 de las cuales se encuentran en puestos UCI (dos menos que ayer) y otras once en hospitalización domiciliaria (tres más que ayer). Los demás, 46 pacientes, están en planta (tres menos que ayer). Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios COVID-19.La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios y una vez realizado el correspondiente ajuste mensual con los datos del Ministerio de Sanidad, se sitúa en Navarra en 52.247.El proceso de vacunación en Navarra continúa avanzado con el grupo de población mayor de 80 años gracias a la llegada del refuerzo de vacunas de Pfizer. Así, ayer se recibieron 7.020 dosis de Pfizer y las dos próximas semanas está previsto la llegada de 9.360 (se incrementan en 2.340 las recibidas las tres últimas semanas). Además, en el mes de abril, las dosis previstas semanales serán de 17.550, al menos, durante las cuatro semanas del mes. De este modo, en abril se van a recibir 70.200 dosis solo de Pfizer, mientras que, en total, las recibidas de las tres compañías, en los dos meses de enero y febrero, fueron 72.680 dosis.Estas dosis irán destinadas en parte a la población mayor de 80 años, que sumando Pamplona y Comarca (en el polideportivo de la UPNA), las zonas rurales del Área de Pamplona (Auritz / Burguete, Ezcároz / Ezkaroze, Isaba / Izaba, Aoiz / Agoitz y Larraintzar), y las Áreas de Tudela y Estella, alcanzarán las 6.000 personas.El Departamento de Salud recuerda que las personas vacunadas anteriormente en los polideportivos de Azpilagaña y Rochapea recibirán, asimismo, la segunda dosis en los mismos centros en los que se les administró la primera, en la fecha que ya se les indicó en el momento de la inoculación de esa primera dosis. En los próximos días, estas personas recibirán en sus móviles un SMS de recordatorio de la cita.En cuanto a los últimos datos del proceso de vacunación,, lo que eleva el número de vacunas administradas a 90.429, de las 109.485 recibidas hasta el momento. Las personas que han completado su vacunación hasta la fecha son 28.982, tras recibir ayer su segunda dosis 416 de ellas.Las dosis de AstraZeneca han vuelto a provocar un terremoto en los planes de vacunación de todo el Estado. Después del anuncio de la suspensión de esta vacuna por parte de Francia, Alemania e Italia, el Consejo Interterritorial de Salud se reunió ayer de urgencia para hacer lo propio con las dosis de la compañía británica, que ha enviado a Navarra 26.800 vacunas desde el pasado 11 de febrero, y de las que se han administrado 17.251, sin que se haya registrado efectos trombóticos graves.La vacuna de AstraZeneca ya obligó a las autoridades sanitarias a modificar los planes de vacunación al no poder administrarse a personas mayores de 55 años. En el caso de la Comunidad Foral, estas dosis se han destinado a personal sanitario y sociosanitario de bajo riesgo de exposición (podólogos, psicólogos, fisioterapeutas, etc.) y trabajadores de servicios esenciales (bomberos, policías, docentes, etc.) menores de 55 años y cuya inmunización se va a paralizar al menos dos semanas. De hecho, para esta semana estaba prevista la vacuna con los viales de AstraZeneca de otras 700 personas, que ya están siendo desconvocadas. En lo relativo a la segunda dosis, no hay incidencias ya que la cadencia de esta vacuna es de tres meses para recibir la segunda pauta.La suspensión de las vacunas de AstraZeneca se produce después de las alertas por la posible formación de coágulos de sangre entre la población vacunada. En el caso de Navarra, no se ha registrado ningún caso grave de este tipo. En concreto, desde el 27 de diciembre, fecha de inicio de la vacunación, y hasta el 7 de marzo, se han recibido en Navarra un total de 809 notificaciones de casos de eventos adversos, de los cuales 766 (el 95%) han sido leves. Por vacunas, 517 casos correspondieron a personas vacunadas con Pfizer, 122 con la vacuna de Moderna y 170 con la de AstraZeneca. En el caso de esta última vacuna, de esas 170 notificaciones, el 99% se consideraron no graves y no se ha recibido ninguna notificación relacionada con la aparición de trombosis venosas del seno alejadas de los patrones conocidos hasta ahora y que ha motivado la suspensión cautelar de su administración.La cefalea o dolor de cabeza es un síntoma frecuente después de la vacunación frente a la covid-19. Sin embargo, si usted ha recibido la vacuna en los últimos 14 días y el dolor de cabeza es intenso y persistente, cambia significativamente al tumbarse o se asocia alteraciones visuales u otros síntomas neurológicos persistentes, se recomienda consultar con el médico.Por su parte, en el caso de los profesionales sanitarios y sanitarias, no es necesario tomar otras medidas específicas salvo considerar esta posibilidad en caso de pacientes que acudan con cefalea persistente con datos de alarma, especialmente en personas con trombocitopenia o factores de riesgo de trombosis, considerando la realización de pruebas específicas para explorar el sistema venoso.

A pesar del aparente miedo inicial tras el acuerdo para relajar las restricciones hace dos semanas y el posterior aumento en el número de casos –la primera semana de marzo los contagios ascendieron un 9,3% respecto a la última de febrero–, Navarra ha consolidado una situación epidemiológica volviendo a números similares a los que se manejaban cuando se tomó la decisión de abrir la mano con las medidas.

Así las cosas, la semana pasada se sumaron 379 infecciones por covid-19, un 9,76% menos que la anterior (420) y cifra casi idéntica a hace dos semanas (384), y todo ello con 18 días de reapertura de interiores de hostelería y ampliación en las reuniones en el ámbito privado (pasando de solo convivientes a dos unidades convivenciales), y una presencia mayoritaria y creciente de variantes del virus con mayor contagiosidad (la británica ya es culpable del 65% de los contagios en Navarra).

Estas buenas cifras en la evolución de la circulación del virus viene también reflejada en la tasa de positividad. Tras 11.928 pruebas, solo un 3,17% de test fueron positivos, por debajo del 5% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que hacen considerar la epidemia como controlada. Navarra se viene manejando en estos números durante cinco semanas consecutivas.

7 ingresados menos que el pasado lunes En cuanto a la situación hospitalaria, el número de nuevos ingresos se ha ralentizado esta semana, pasando de 31 a 27, lo que ha supuesto que el domingo 14 hubiese 7 personas menos ingresadas con y por covid-19 en los hospitales navarros (73 frente a 80) y 12 menos que el domingo 28 de febrero (cuando había 85).

En cuanto a los fallecimientos, la semana pasada hubo que lamentar hasta 7 decesos, unas cifras que caen de una forma muy lenta ya que es uno de los registros que más se tarda en mejorar. No obstante, la caída en los casos de mayores de 75 años debido a la extensión de la vacunación hace anticipar que en las próximas semanas la caída en el número de fallecimientos a causa de esta enfermedad será más acusada.

punto de partida para el puente Los actuales datos constatan un buen punto de partida para el puente de San José, para el que estarán en vigor las actuales restricciones –vigentes hasta el día 26–. De hecho, el informe epidemiológico del pasado miércoles ya hablaba de una "situación actual, con niveles bajos y relativamente estables de circulación del virus" que "puede ser una buena alternativa" entre los posibles escenarios. Sin embargo, el próximo escollo a salvar será la Semana Santa, en la que las medidas se restringirán por temor ante una posible cuarta ola.

comparación semanal

Número de casos

15-21/02 - 432

22-28/02 - 384

1-7/03 - 420

8-14/03 - 379



Tasa de positividad



15-21/02 - 3,50%

22-28/02 - 3,02%

1-7/03 - 3,63%

8-14/03 - 3,17%

Nuevos ingresos

15-21/02 - 38

22-28/02 - 18

1-7/03 - 31

8-14/03 - 27

Fallecimientos

15-21/02 - 9

22-28/02 - 8

1-7/03 - 6

8-14/03 - 7

Datos del domingo

Navarra detectó el domingo 40 nuevos casos, el mejor dato desde el 16 de julio, según el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 946 pruebas (605 pruebas PCR y 341 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 4,2%. Además se produjeron cinco nuevos ingresos relacionados con el virus, uno de ellos en la UCI, por lo que en la actualidad, son 73 los pacientes que permanecen ingresados.

En cuanto a los decesos, el domingo no se contabilizó ninguno, por lo que el número de muertes confirmadas por esta causa se mantiene en 1.115. En cuanto a la distribución geográfica de los positivos, Pamplona y Comarca aglutinaron el 48% de los casos, un 10% en el área de Tudela, otro 10% en el de Estella y el resto (un 32%) se repartieron por otras zonas de la Comunidad Foral.