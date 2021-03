Un mando de la Guardia Civil pidió disculpas a la camarera días después

PAMPLONa – El compañero que patrullaba esa noche como auxiliar del guardia civil juzgado ayer poco aclaró en la vista sobre los hechos. "Estuve mucho tiempo fuera porque el jefe de patrulla (el acusado) me dijo que llamara al brigada jefe para comunicarle la discusión. El brigada me dijo que si había algún problema que la lleváramos al cuartel de Puente la Reina para identificarla". Este agente declaró que "ella empezó educada pero el tono se fue desmadrando y la discusión fue elevada. Ella incitaba a la gente". Reconoció que semanas después volvió con un brigada al establecimiento y que "él pidió disculpas, pero yo no". El brigada jefe que atendió la llamada de urgencia afirmó que él tampoco fue quien acudió a disculparse con la camarera, pero que sabe que lo hizo alguien del Instituto Armado. En el atestado se reflejan quejas de clientes en el cuartel de Puente la Reina por la actuación del guardia.