Las mates, un juego presente en el día a día

Nicolás Atanes presenta su proyecto 'virusmatemático' con una serie de juegos este domingo a las 17.30 en la Plaza del Castillo

La era de las matemáticas es toda una realidad hoy en día, es por ello que desde los primeros pasos de la educación, el sello del algoritmo, el big data o la supercomputación viene implantado en todo aquello que conocemos. Un sector sofisticado que crece como la espuma en un mundo que lo rodea.

El aprendizaje de las Matemáticas, no únicamente se ejerce a través de la típica pizarra y tiza de la escuela, sino que, desde hace varios años atrás, existe una gran variedad herramientas educativas disponibles como son los propios videojuegos interactivos en consola o móvil o los juegos de mesa.

Nicolás Atanes, un joven de tan solo 16 años, estudiante de Bachillerato y amante de las matemáticas, utiliza como herramienta esta ciencia para divertirse y usarla en su propio entretenimiento. "Mi gusto por las matemáticas comenzó cuando era muy pequeño", explica. Una pasión que lleva consigo más de una década y que a día de hoy tiene la oportunidad de compartir con los demás a través de la relación de los juegos de mesa con las matemáticas.

El pasado 2 de febrero de 2020, previo al comienzo de la pandemia, surgió la iniciativa de crear y mostrar una serie de "juegos matemáticos" que Nicolás expone día a día a los demás y sobre todo a los más jóvenes para visibilizar "esta ciencia que de primeras no apasiona", pero que tiene mucho que enseñar al mundo entero. "Al fin y al cabo es una asignatura como cualquier otra, que requiere más atención, pero que al final se saca y con mucho gusto", explica. A lo que añade, "solo una persona de seis suspende, no entiendo el miedo que se le tiene".

Era hora de informarse y preguntar, por lo que Nicolás se puso manos a la obra rápidamente. "Los primeros días salí a la calle a preguntar la opinión de la gente acerca de las matemáticas, pero tras el confinamiento, me vi obligado a hacerlo a través de redes sociales como Instagramcon la cuenta @virusmatemático", señala. "Queríamos mostrar una protesta a favor de esta ciencia, que poco a poco se ve afectada por el olvido, por lo que empecé a subir diferentes posts aInstagram acerca de datos relacionados con ella y juegos en los que puede participar cualquiera que se preste", añade. Gracias a este tiempo "inactivo", Nicolás, junto a sus compañeros, comenzaron a idear las bases del proyecto para llegar a exponerlo en las calles de Pamplona. Una actividad que llegó a plasmarse al fin el 6 de diciembre del año pasado, "pero no de la mejor forma posible, sino a través de streaming con amigos y conocidos", añade. Uno de los objetivos más importantes de este proyecto desde su comienzo fue "unificar a todos y todas las personas que dedican su vida a las matemáticas para así acercarlas a aquellos y aquellas que no la ven de la misma forma y puedan disfrutarlas de la forma tan especial como las vemos nosotros".

En esta nueva ocasión, que tendrá lugar hoy 4 de abril a las 17.30 en la Plaza del Castillo, mostrará tanto a jóvenes como adultos, la amistosa relación que tienen las matemáticas con el entorno que nos envuelve como en los juegos más básicos de mesa. "Mostraremos el funcionamiento interno de juegos como el prime cleamb, que está basado en las propias matemáticas o la relación que existe entre sus bases", señala. Este básico juego de mesa, "parecido al parchís", ofrece un sinfín de estrategias matemáticas para todos los públicos, ya que este encuentro no solo va dirigido a los más pequeños, sino que "esperamos la atención de los más mayores ya que hablamos de una ciencia en constante evolución y que siempre abre las puertas al aprendizaje", añade.

Gracias a esto, "me gustaría que la sociedad viera las matemáticas como algo positivo y no como una impresión negativa en los más jóvenes. Una recogida sin miedo no solo con el objetivo de aprender, sino de relacionarlas con nuestro entorno y disfrutarlas al máximo", concluye.