Javier Remírez: "Es francamente complicado que haya fiestas en verano"

pamplona – El vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, desfiló ayer por los micrófonos de Cadena Ser Navarra para hacer repaso de la actualidad y dejó claro que a falta todavía de formalizar la normativa en vigor de cara a este próximo verano, va a resultar "francamente complicado que se puedan celebrar fiestas en verano". Remírez, que no se refirió en esta ocasión a los Sanfermines, no ofreció muchos detalles acerca de si se permitirán algunos espectáculos durante los festejos populares, como vaquillas por las calles. "No hay que repetir los errores del año pasado y no hay que mandar mensajes equívocos a la población. Tenemos una reunión pendiente este mes con la FNMC, va a ser un verano mejor que el año pasado porque vamos a tener mucha población vacunada, se va a poder hacer más actividad social que el año pasado pero no va a ser como antes de la pandemia. Tenemos que apelar a la prudencia", manifestó Remírez.

El vicepresidente recordó sobre los espectáculos taurinos que, en la actualidad, con unas determinadas limitaciones de aforo y de distancias de seguridad "se podrían hacer, pero necesitamos una foto completa de la situación para poder saber cómo actuar de cara a esas fechas. Siempre el Gobierno foral ha intentado mantener el máximo grado de actividad compatible con la salud pública". Remírez explicó que "sí llegaremos al 70% de vacunación durante el verano, siempre que se mantengan las previsiones de llegada de vacunas". Remirez se mostró "optimista a medio plazo" al señalar que se está "protegiendo a los grupos de edad más sensibles, además de a otros colectivos como pacientes trasplantados, oncológicos, etc".

LA ESTADÍSTICA

363 CASOS DE INCIDENCIA

Navarra sigue a la cabeza del contagio. Finalizada la Semana Santa, cinco regiones siguen con cifras de riesgo extremo (más de 250 casos en incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes). Así, Navarra sigue a la cabeza del Estado con 363,2 casos, seguida de Madrid (287,6), CAV (272,8), Ceuta (366,9) y Melilla (432,9). La pandemia de covid sumó ayer en el Estado 6.623 nuevos contagios, con lo que la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días vuelve a crecer hasta 164,7 casos –1,4 puntos más que ayer– y también asciende la presión en las UCI, con 1.925 enfermos ingresados (65 menos), lo que supone una ocupación del 19,9%. En las últimas 24 horas se reportaron 128 muertes más y 237 en los últimos siete días. Desde el inicio de la pandemia han fallecido 75.911 personas por covid y se han registrado 3.317.948 casos.

"Sí llegaremos al 70% de vacunación durante el verano si mantienen la llegada de vacunas" javier remírez Vicepresidente del Gobierno foral