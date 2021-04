Los contagios elevan un 20% la incidencia acumulada en España en solo una semana

madrid – Los nuevos casos de contagios de coronavirus que algunas comunidades autónomas, como Andalucía y Catalunya, han comunicado en los últimos días, agravarán el ascenso de la incidencia acumulada de 182 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días en España, según informó el Gobierno el viernes. La IA se ha incrementado ya en casi 30 puntos desde el primer día de abril (154,76), inicio de Semana Santa, lo que representa una subida de casi un 20% en una semana.

Este empeoramiento de los datos, cuando aún no se conocen los efectos de las vacaciones de Semana Santa, sitúa a Catalunya en puertas de la cuarta ola. Todos sus indicadores epidemiológicos empeoran: la velocidad de propagación del virus, que había ido a la baja, vuelve a crecer, y el principal problema es que esta cuarta ola empieza con las ucis muy llenas y, además, no dejan de sumar pacientes. En 24 horas han pasado de 498 críticos a 513, superando así la barrera de los 500, a partir de la cual la desprogramación de actividad no covid puede empezar a ser generalizada en los hospitales.

También en la Comunidad de Madrid la cifra de muertes diarias por covid prácticamente se duplicó ayer, al registrarse 28 frente a los 16 comunicados el sábado, mientras que sigue al alza la presión hospitalaria (están ingresadas 2.010 personas frente a las 1.907 de la víspera).

Mientras, las comunidades tratan de acelerar sus procesos de vacunación. Esta semana se podría alcanzar la misma cifra de contagiados que de vacunados. Según datos de Sanidad, la cifra de personas que han recibido ya las dos dosis de la vacuna es de 3.020.450 y la de contagiados por el coronavirus se sitúa en 3.347.512.

un 60% menos de muertes El grupo de investigación en biología computacional Biocomsc calcula que las vacunas ya inyectadas hasta el 9 de abril reducirán en un 60% las muertes por covid en comparación con un escenario en el que no hubiera esos fármacos. En Twitter, este grupo de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) ha ofrecido cálculos de los beneficios de la vacunación, en este caso concretamente en Catalunya, donde se han administrado, desde el inicio de la campaña hasta ayer, 1.768.724 dosis de las tres vacunas disponibles contra la covid-19.

En cuanto a la vacuna de AstraZeneca, el médico especialista en enfermedades infecciosas Vicente Soriano señala que los "bandazos" sobre esta vacuna han creado "desconfianza e incertidumbre" entre la población, lo que ha provocado "un juicio mediático" antes de que haya pruebas científicas sobre sus efectos adversos.

Este profesor de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) opina que ya está creado "el recelo" entre la población que tiene recibir la segunda dosis de AstraZeneca. "La realidad es que la vacuna es europea y es la más barata de las que están en el mercado, lo que puede haber detrás de todo este ruido mediático es muy difícil de confirmar", añadió.

Sin embargo, Soriano ha constatado que los beneficios de vacunarse superan, en mucho, cualquier riesgo de posibles efectos secundarios y, además, se ha constatado que en países ya vacunados han caído en picado los ingresos hospitalarios y los fallecimientos.

La descripción de casos de trombosis venosas entre pacientes vacunados con AstraZeneca se ha producido en una proporción muy baja, con un afectado por cada millón de personas vacunadas, concreta.

Estos casos, que podrían provocarse por una respuesta autoinmune, son "algo muy infrecuente", y además, recalca que no se ha comprobado si estos efectos adversos se han producido con las otras vacunas contra el covid-19 de Pfizer y Moderna.

Precisa que la vacuna de AstraZeneca es la más barata de todas, vale 6 euros, mientras que la de Pfizer cuesta 35 euros y la de Moderna 55 euros, lo que supone "una gran diferencia de precios". La Unión Europea planificó una compra centralizada de estos fármacos y apostó por la de AstraZeneca, porque, además, es de producción anglo-sueca y las otras dos son americanas, agrega.

A su juicio, "la salida a este entuerto" podría ser una vacuna con una sola dosis, como la de Janssen, que estará disponible en España en los próximos días y está recomendada para cualquier edad.

francia

astrazeneca para mayores de 55 años

Y dosis más espaciadas. Francia comenzará a vacunar hoy a los mayores de 55 años sanos con AstraZeneca y espaciará más las dosis de otras vacunas para acelerar la inoculación de la primera a más personas, anunció ayer el ministro de Sanidad, Olivier Véran. En una entrevista con el diario Le Journal Du Dimanche, Verán explicaba que esta aceleración se debe al aumento de la llegada de vacunas, y la próxima semana llegarán las primeras 200.000 de Janssen, que es monodosis y por tanto ofrece una inmunización más rápida. Verán anunció también que las dos dosis de las vacunas de ARN mensajero de Pfizer y Moderna serán espaciadas 42 días, en lugar de los 28 actuales. Eso "nos permitirá vacunar más rápido sin reducir la protección", ya que el nivel de inmunidad de las personas aumenta con el descenso de la edad y los científicos creen que ese espaciamiento "es suficiente" para proteger a los menores de 70 años hasta la segunda dosis, explicó.

por países

China. El director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China admite "baja eficacia" en algunas de sus vacunas, y apunta que Pekín estudia la mezcla de varias vacunas a fin de aumentar la eficacia del antígeno.

Bélgica. Un joven de 21 años murió el sábado por la noche tras caer por la ventana de un hotel en Amberes cuando intentaba escapar de un control policial por haber participado en una fiesta sin medidas sanitarias.

Alemania. La canciller alemana, Angela Merkel aboga por un 'confinamiento exprés' en su país para rebajar drásticamente los contagios en plena vacunación.

en el mundo

135

millones de contagios. La pandemia de coronavirus ha rebasado ya los 135 millones de contagios desde la declaración de la crisis y sigue acercándose al umbral de los tres millones de fallecidos.