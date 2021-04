Las autoescuelas navarras exigen soluciones al atasco en los exámenes teóricos

El sector de las autoescuelas navarras exige soluciones al atasco en los exámenes teóricos para obtener el carné de conducir como consecuencia de las restricciones decretadas por la covid. Unos mil aspirantes se encuentran a la espera de realizar la prueba, lo que supone que todas las citaciones para un mes ya estén cubiertas, y desde Apana (Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra) aseguran que Tráfico se niega a aumentar el número de exámenes, por lo que temen que la lista de espera aumente hasta los tres meses durante el verano.

En un comunicado, Apana explica que "hasta que comenzó el pasado verano se pudieron hacer pruebas teóricas con relativa normalidad, pero debido a la alta demanda y a la reducción de aspirantes en cada sesión por las medidas anticovid, se fueron acumulando retrasos que llegaron hasta los dos meses, es decir, después de que el aspirante se hubiera preparado y solicitado cita para hacer su examen tardaba dos meses en realizarlo". Este año, señalan, "estamos con una espera de un mes, lo cual provoca que los alumnos cuando son conocedores de tal circunstancia, se apresuren a pedir cita sin estar preparados para que el proceso de la obtención del permiso no se les dilate más en el tiempo".

Al respecto, subrayan, "esta circunstancia puede provocar que un alumno que tenga interés en preparar su examen teórico en verano no pueda hacerlo, puesto que si pide cita en junio o julio es muy probable que su fecha de examen se retrase a septiembre. Esto hará que muchos alumnos al no ver factible examinarse ni tan siquiera del examen teórico en la época estival, decidan no obtener el permiso en nuestra comunidad y esperar a su estancia en los lugares donde cursen sus estudios para realizarlo, puesto que en otras ciudades no sufren esta problemática".

REPERCUSIÓN SOBRE EL PRÁCTICO

Las autoescuelas no comparten "la argumentación que nos exponen desde la Jefatura de Tráfico, donde nos comunican que no ven preciso aumentar las pruebas teóricas por el elevado número de aspirantes esperando a examinarse de la prueba de circulación. En estos momentos esa cifra es de 5.210 alumnos. Esta decisión solo esconde las carencias de nuestra Jefatura para hacer frente a la alta demanda existente en nuestra comunidad para obtener un permiso de conducción".

En este sentido, advierten, "hay que tener en cuenta que la asignación de nuevos examinadores se realiza según esta bolsa y el número de habitantes, por lo que si se limita el número de pruebas teóricas la bolsa es inferior a la real y esto puede imposibilitar la llegada de nuevos examinadores. Todo esto genera aún más retrasos para obtener algo tan necesario como es el carnet de conducir y así poder acceder a un puesto de trabajo, una oposición o algo tan primordial como es la movilidad personal".

Por ello, desde Apana solicitan que "las citas del examen teórico se pongan al día antes de la llegada del verano, puesto que se dispone de recursos suficientes", en alusión a la posibilidad de utilizar el aula de Noáin actualmente en desuso. "solo falta la voluntad de ponerlos en funcionamiento y no ser una vez más, una de las comunidades más castigadas de todo el Estado en lo que a materia de exámenes se refiere", lamentan.