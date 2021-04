Maitane Ipiñazar, PNV: "El fondo hará justicia a los afectados por amianto"

El pleno del Congreso debate este martes la proposición de ley impulsada por el Parlamento vasco para crear un fondo de compensación a las víctimas del amianto. Una cuestión que ya ha sido tramitada en dos ocasiones en la cámara baja, pero que no ha llegado a completar su tramitación. En la primera ocasión por el rechazo del Gobierno de Mariano Rajoy, y en la segunda porque las cortes se disolvieron de forma anticipada en 2019.

Entrevista en Onda Vasca-Grupo Noticias, la parlamentaria del PNV, Maitane Ipiñazar, afirma que "este fondo es una cuestión de justicia", y se muestra optimista respecto a sus posibilidades de salir adelante puesto que hay mucho trabajo adelantado y los grupos parlamentarios ya han mostrado en ocasiones previas su disposición a avalar la iniciativa.

La jeltzale destaca que, con la aprobación de este fondo, los afectados evitarán de acudir a los tribunales. La única forma que tienen en la actualidad de verse resarcidos. "Los afectados evitarán litigar. Suelen ser procesos muy largos que no todo el mundo puede permitirse. Muchos afectados ya han fallecido cuando el proceso termina", explica Ipiñazar que afirma que otro problema es que en muchas ocasiones las empresas responsables ya no existen y los afectados no tienen a quién reclamar.

El responsable de Salud Laboral de CC.OO Euskadi, Alfonso Ríos, afirma que "son más las empresas que conocían la peligrosidad del material y no lo contaban, que las que no lo sabían. Así lo constatan muchas sentencias judiciales. No tomaron ni medidas preventivas ni dieron formación adecuada a las personas que trabajaban con amianto. Ningunearon su salud", afirma.

Por su parte, Jon García, portavoz de Asviamie, lamenta el tiempo de retraso que acumula la iniciativa, y recuerda que en la mayoría de países europeos existen fondos de compensación similares desde hace años.

El representante de la asociación de afectados por amianto destaca que en la actualidad el mayor riesgo del amianto es el medioambiental. "Todavía muchos terrenos y edificios están llenos de amianto. Hay muchos vertederos descontrolados. Con el tiempo se va deteriorando. Y vamos a tener un problema".

El responsable de Salud Laboral de CC.OO Euskadi insta a los municipios a cumplir la norma de la Comisión Europea que obliga a los consistorios a realizar un inventario de todos los lugares en los que existe amianto para proceder a su retirada.