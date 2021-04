Una exalumna de la UPNA, sexta en el examen de Enfermería EIR

PAMPLONA – La graduada en Enfermería por la Universidad Pública de Navarra en 2019, Ana Aznárez Ibáñez, de 24 años, ha quedado en el puesto número 6 del examen de Enfermería Interno Residente (EIR) celebrado el examen de marzo. La joven, natural de Pamplona y de Garde, ha obtenido una de las 1.683 plazas ofertadas en España, a las que se presentaron 7.235 aspirantes.

Aznárez reconoce que en esta prueba es difícil salir con una buena sensación, porque "al no tener un temario cerrado, sales con una sensación de no saber qué has hecho". Sobre la mejor forma de enfrentarse al examen, indica que "tras una larga preparación hay que darlo todo en ese día". Ese periodo previo de preparación se ha gestado en una academia a la que ha asistido de forma telemática desde marzo del año 2020.

La prueba de Enfermería Interna Residente (EIR), en la queAznárez ha quedado sexta, da acceso a seis especialidades: Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona), Enfermería de Salud Mental, Enfermería Pediátrica, Enfermería del Trabajo y Enfermería Geriátrica.

Aznárez tiene claro que cursará Enfermería Pediátrica pero aún tiene dudas en cuanto al destino. En esta línea, expresa que por una parte, "te planteas salir de aquí por la experiencia de vivir fuera, pero no descarto tampoco realizar la especialidad aquí en Pamplona". Por lo que, tras meditarlo debidamente, "buscaré cuál es la mejor opción para mí", aclara.

La adjudicación de las plazas tendrá lugar a partir del 16 de junio y la incorporación será del 15-16 de julio en adelante. En Navarra este año se ofertarán 20 plazas.