La SAME 2021 aborda los retos educativos de la pandemia

pamplona – La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) para 2021 abordará los retos educativos en el contexto de la pandemia en su campaña titulada Mil millones de voces. "En abril del año pasado había 1.500 millones de niños y niñas en edad lectiva que se quedaron sin poder acceder a la educación", advirtió ayer en comisión parlamentaria la portavoz de la SAME Elena Zunzunegui, quien inicidió que la campaña se centrará en "mirar hacia el futuro, con los retos y cómo afrontarlos desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como plantear que la educación sea de calidad, inclusiva y equitativa".

Este año, más de 40 centros eduucativos navarros han trabajado en esta campaña, que se ha centrado, según explicó Unai Zabaleta, en tres bases fundamentales: la sensibilización, la movilización y la incidencia política. En el aspecto de sensibilización se centrarán en "el derecho a la educación y cómo llevarlo a cabo" desarrollándolo con el profesorado y una dinámica en los centros a través de formación al profesor, que es el que luego "lleva a cabo todo el trabajo con su alumnado". La campaña culminará en sendos actos centrales en Tudela (29 de abril) y Pamplona (30 de abril) como objetivo de la movilización.

Desde el profesorado involucrado en la SAME, Sara Bea Cirauqui comentó que "nos desvivimos no solo por aprender asignaturas", sino para que "sean personas, que construyan y sepan que pueden transformar el mundo y la educación es la clave para todo ello". Consideró "maravilloso" que alumnado de etapas tempranas también pueda participar en construir cómo debe ser la educación y recordó que los menores son "ciudadanía activa y no pasiva". Por último, Cirauqui señaló que la SAME "les permite hablar de la educación, hablar del covid-19, porque nos ha tocado a todas las personas y empatizar con lo que se vive cada día en las aulas".

En todas las ediciones de la SAME han participado más de 10.000 escolares y 500 docentes de más de 60 centros educativos de Navarra.