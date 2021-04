Se agota el tiempo para decidir sobre 21.000 navarros con 1 dosis de AstraZeneca

Se agota el tiempo y no hay ninguna decisión tomada. La EMA resolvió ayer que se puede seguir inoculando con la segunda dosis de AstraZeneca a menores de 60 años que recibieron la primera pero el Ministerio de Sanidad español, en sus respectivas comisiones de Salud Pública y en la Interterritorial, aún no ha decidido cómo actuar con estas personas. Entre febrero y el 7 de abril estos 21.000 navarros recibieron una dosis de AstraZeneca y estaban pendientes de que se les administrara la segunda. En Navarra, los más de 21.000 navarros menores de 60 años y que trabajan como profesionales esenciales (sanitarios de segunda línea, docentes, policías, bomberos...) siguen teniendo la cita pendiente porque todavía no se ha producido una anulación debido a la falta de criterio en Sanidad. Los primeros que fueron inoculados con este suero recibieron la primera dosis en torno al 15 de febrero y deberían recibir la segunda dosis de esta vacuna en la primera semana de mayo. Por tanto, urge tomar una decisión en los próximos días cuando en algunas comunidades como Aragón ya se ha procedido a la anulación de las citas convocadas para la segunda dosis. Lo han hecho a través del envío masivo de SMS a los afectados.

Hasta el momento, los responsables del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea habían reclamado tranquilidad para los que recibieron una dosis y quedaban pendientes de la segunda. Pero apenas falta una semana para que se produzcan de nuevo las citas de esas personas, a las que se les volvió a citar a las 12 semanas de haber recibido la primera dosis.

LOS QUE NO HAN RECIBIDO NINGUNA Además de este colectivo, hay otros 6.000 profesionales de trabajos esenciales menores de 60 años que no han recibido siquiera la primera dosis de AstraZeneca en Navarra. Según explicó en su momento Ana Aríztegui, de Atención Primaria, se trata de un colectivo muy heterogéneo, cuya vacunación se ha alargado algo más de lo previsto y que en la mayoría de ocasiones no se ha inoculado no porque no se les haya llamado, sino por otras casuísticas. "Habrá gente a la que no se le ha hecho llamamiento, hay otros que están fuera por razones laborales, hay embarazadas, o procesos clínicos concretos, y otros quienes la han rechazado de inicio", explicó. Por ahora tampoco hay ninguna decisión tomada que afecte a estas 6.000 personas, aunque los responsables sanitarios manifestaron que se les inoculará con las otras tres vacunas disponibles que se comercializan, pero no con AstraZeneca, porque ahora mismo en España su administración no se realizará a ninguna persona menor del tramo de edad de 60 años.

LOS DETALLES

Las primeras dosis se administraron el 15 de febrero y las segundas dosis empezarían a partir de la primera semana de mayo. El suero de AstraZeneca se empezó a administrar en Navarra en torno al 15 de febrero, con lo que las segundas dosis les tocarían a las primeras personas en la primera semana de mayo y aún no tienen decisión.