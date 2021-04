David Beriain asumió el riesgo de morir por su compromiso periodístico

David Beriain hacía un periodismo de investigación sin especulaciones que le expuso en muchas ocasiones al riesgo. Él mismo lo asumía con naturalidad, sin alharacas, como una parte más de su oficio.



En 2018, el reportero navarro participó en el documental 'Morir para contar', obra del cineasta argentino Hernán Zin y disponible en Netflix. En el largometraje, de hora y media de duración, Beriain reflexiona junto con otros reporteros de guerra (como el fotoperiodista Manu Brabo) sobre la realidad del periodismo en las zonas de conflicto.



En Twitter, el periodista Pelayo Barro (@pelayobarro) recuperaba un fragmento del documental que hoy suena tristemente premonitorio. En él, Beriain asume que su forma de trabajar le exponía al riesgo, algo con lo que tocaba convivir.



"He tenido la suerte en la vida de que las personas que me han querido me han querido libre. Aunque eso haya significado, en el caso de mis padres, hermanos, amigos y sobre todo de mi mujer, que un día sonase el teléfono y digan: David no va a volver. Hay que entender que es una posibilidad", reflexionaba.





Esta intervención de David Beriain en 'Morir para contar' de @HernanZin me sonó a epitafio cuando la vi. Me pareció durísimo, pero hoy más. pic.twitter.com/iMllCSKwUH — Pelayo Barro (@pelayobarro) April 27, 2021