Santos Induráin: "La foto actual es muy seria y el riesgo es todavía muy alto"

pamplona – La cierta flexibilización de las medidas restrictivas en Navarra a partir del decaimiento del estado de alarma no ha resultado seguramente una tarea fácil para buscar posiciones unánimes dentro del propio Gobierno foral. De lo contrario, no resulta sencillo de explicar los motivos por los que con una situación hospitalaria y de incidencia de contagios en "riesgo muy alto", Navarra avanza ahora en abrir la mano, levantar el cierre perimetral y permitir una hora más en las terrazas, así como hasta seis personas de dos unidades convivenciales en los domicilios. La consejera de Salud del Gobierno foral, Santos Induráin, quizás ofreció ayer de pasada en la rueda de prensa la clave de todo este asunto. "Es que con el fin del estado de alarma...", arrancó a decir Induráin para, sin llegar a pronunciarlo, pero venir a deslizar que sin dicha alarma no hay sustento legal para muchas de las restricciones en vigor y los tribunales se podrían revolver en contra de dichas medidas, en caso de que no sean graduales, necesarias y proporcionadas. Todo hace indicar que si fuera la responsable de Salud la que tuviera que tomar las decisiones la apertura sería probablemente más lenta y gradual. Induráin precisó ayer que "se trata de afrontar la evolución de la pandemia hablando de realidades más que de deseos porque la foto actual es muy seria": la incidencia va en lento descenso pero sigue en un escenario de riesgo elevado (327 casos por 100.000 habitantes ayer) y los hospitales continúan con una "presión importante".

diez casos de cepa brasileña "La tendencia es buena pero son niveles de riesgo muy altos en hospitalización y camas UCI ocupadas", a lo que hay que añadir el factor imprevisible de cepas como la brasileña y la sudafricana que por mutaciones "pueden ser un factor desequilibrante" en los contagios. La consejera advirtió que en Navarra se habían detectado una decena de casos de cepa brasileña, algunos importados de personas que regresaron de América y otros por contactos de personas que llegaron de comunidades vecinas.

En este sentido, y cuestionada por qué se adopta dicha flexibilización cuando el escenario pintaba oscuro días antes, Induráin recordó que la semana pasada ya apuntó que se iniciaba un lento proceso de bajada de contagios y esta semana hay un 16% menos de casos, de ahí que se hayan tomado unas medidas de flexibilidad "muy, muy prudentes". Santos Induráin señaló al respecto que la mayoría de los contagios son en el ámbito de familias que conviven en distintos domicilios, pero apuntó que también se puedan registrar brotes que se inician con un número reducido de casos en un espacio de ocio y luego se propagan, lo que obliga también a esa precaución con la hostelería.

DETALLES DE LAS VACUNAS

SMS a más de 5.000 profesionales esenciales menores de 60 años para desprogramar su 2ª dosis de la próxima semana. Salud volverá a enviar hoy SMS a los grupos de profesionales esenciales menores de 60 años que tenían que recibir la próxima semana la segunda dosis de AstraZeneca (del 10 al 16 de mayo), en espera de una decisión final y conjunta en torno a cómo se concluirá su proceso de inmunización. Se trata de un grupo de 5.161 profesionales esenciales (docentes, cuerpos de seguridad, sanitarios de segunda línea...). Todos ellos serán informados y vueltos a citar –llegado el caso– cuanto antes. Estos envíos se continuarán repitiendo, previsiblemente, durante el mes de mayo, ya que el retraso de la resolución final se prevé que sea de cuatro semanas.

Canales de información de la vacuna. Osasunbidea mantiene abiertos todos sus canales de comunicación sobre dudas y preguntas a través de Infovac 948 370120 y vacunación@navarra.es.

82.109 inmunes. En lo que respecta al proceso de vacunación en Navarra, este martes se administraron 6.539 dosis, lo que eleva el número de vacunas administradas a 267.159, de las 301.345 dosis recibidas en Navarra hasta el momento. Las personas con pauta completa son 82.109.