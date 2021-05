5.500 alumnos de las escuelas de idiomas de Iruña y Tudela afrontan los exámenes

Más de 5.500 alumnos y alumnas de las escuelas oficiales de idiomas de Pamplona y Tudela (unos 4.100 oficiales y alrededor de 1.500 libres) afrontarán en las próximas semanas los exámenes certificativos. El calendario oficial de la convocatoria ordinaria se desarrollará entre el 21 de mayo y el 9 de junio, en horario de mañana y tarde. Ahora bien, el Departamento de Educación ha elaborado otro calendario alternativo, entre el 1 y el 22 de junio, dirigido a aquellos estudiantes que no puedan presentarse a la primera fecha de examen debido a la covid-19.

La Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona (EOIP) tiene este curso alrededor de 3.400 alumnos oficiales, lo que supone un leve descenso con respecto al anterior. "Dadas las circunstancias estamos francamente satisfechos con la matrícula. Sí hemos notado un claro descenso entre el alumnado de mayor edad, en primer lugar, por temor al contagio, y también porque en la mayoría de grupos de inglés y en parte de los de euskera, las clases son híbridas: parte presencial y parte, online. Esto ha generado que el alumnado que no tiene tantas destrezas digitales haya decidido no inscribirse", señalan fuentes de la EOIP.

El alumnado libre se mantiene estable en torno a los 1.300 matriculados. "Este año curiosamente casi la mitad corresponde a euskera, lo que ha provocado que este profesorado esté desbordado ya que dado el número de profesores de euskera que tenemos en la escuela se nos plantean problemas para la gestión y para cumplir los plazos", indican estas mismas fuentes, que recuerdan que además este año hay OPE para el cuerpo de Escuelas de Idiomas.

En la Escuela Oficial de Idiomas de Tudela, la matrícula oficial ha disminuido "menos de lo esperado en un momento de pandemia", al pasar de 770 a 710, mientras que el alumnado libre ha crecido un 35%, hasta los 235 inscritos. "El 90% del alumnado libre de euskera viene de la CAV y libre de inglés también vienen de otras CCAA pero en menor medida, y también hay muchos de Navarra", explica la directora de la EOIT, Arantxa Pérez.

dos calendarios Por razones organizativas, ambas escuelas han empezado a hacer exámenes al alumnado libre de inglés y euskera. En concreto, se han realizado los ejercicios de las destrezas de mediación y producción y coproducción escrita.

La convocatoria ordinaria de las pruebas certificativas de los niveles A2, B1, B2 y C1 de los cinco idiomas oficiales (alemán, euskera, inglés, francés e italiano) comenzarán el viernes 21 de mayo y se prolongarán hasta el 9 de junio. La extraordinaria, por su parte, se desarrollará del 1 al 13 de septiembre.

Dadas las circunstancias, Educación ha elaborado un calendario alternativo para que aquellos alumnos que estén contagiados o confinados el día de la fecha de examen tenga una segunda oportunidad. Este calendario se celebrará, en su convocatoria ordinaria, del 1 al 22 de junio, mientras que la extraordinaria será los días 13 y 23 de septiembre.

En lo que respecta a las pruebas orales, los alumnos pueden solicitar cambio de fecha siempre que tenga un motivo justificado, y deberá entregar un impreso debidamente cumplimentado.