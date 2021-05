Las reuniones en domicilios no tienen límite a partir de este viernes

La flexibilización de restricciones contra el coronavirus ha entrado en vigor en Navarra esta madrugada, a partir de la cual las reuniones tanto en el ámbito público como en el privado no tienen ningún tipo de limitación. No obstante, Salud continúa recomendando que no superen un número máximo de 8 personas de 3 núcleos convivenciales diferentes.

Otra de las novedades a partir de hoy será la reapertura de peñas y sociedades gastronómicas, que podrán volver a funcionar tras 251 días cerradas –se clausuraron el 12 de septiembre–. No podrán superar un 30% de aforo y deberán cumplir medidas sanitarias similares a las de la hostelería, sector en el que no se presentan novedades. Interiores seguirán al 30% de aforo y cerrando a las 21 horas, terrazas hasta la 1 –sin permitir clientes a partir de las 00.00– y con 4 personas por mesa, sin consumo en barra.

También reabrirán bingos y salas de juego, con un aforo máximo del 30%.

Asimismo, se flexibiliza también aforos y horarios de distintas superficies, como en el pequeño comercio (60%) y centros comerciales (40%), y parques infantiles, que no tendrán limitación de personas. El horario de cierre, como norma general, será a las 22 horas.