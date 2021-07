La UE supera a EEUU en porcentaje de vacunados con la primera dosis

La Unión Europea (UE) ha superado a Estados Unidos en la proporción de población con al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19, afirmó el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton.



"No solo la UE superó a EE.UU. en la primera dosis de vacunación, sino que lo hicimos permaneciendo abiertos y exportando la mitad de nuestra producción a más de 100 países", tuiteó Breton, junto a un gráfico elaborado en base a datos de la UE y del servicio "Our World in Data" de la Universidad de Oxford (Reino Unido).





Not only has the ???? overpassed the ???? in 1st dose vaccination — we did so by remaining #open and exporting half of our production to 100+ countries.



?? we'll be world's most vaccinated continent AND world's #1 exporter.#Efficiency & #solidarity — A feat we can be proud of. pic.twitter.com/JqTLh61GH1