Lucía Serrano y Núria Reguart, premios tesis doctorales 2019 y 2020

pamplona – El propio Jaime Brunet, cuyo nombre lleva el premio a la defensa y promoción de los derechos humanos promovido por la Universidad Pública de Navarra (UPNA), mostró interés en destacar posibles trabajos de investigación encuadrados en la misma línea del galardón internacional. Por ello, además de reconocer el trabajo de ACNUR, el centro universitario distinguió ayer las tesis doctorales cuyo contenido investigador tenga una relación directa con los derechos humanos y su defensa y promoción.

Así pues, el premio tesis doctoral Jaime Brunet 2019 correspondió a Lucía Serrano Sánchez, por su tesis doctoral Vulneraciones y acceso a los sistemas de protección de los derechos de la niñez y adolescencia inmigrante no acompañada en España y El Salvador. En su investigación, Serrano aborda el drama humanitario de la niñez migrante no acompañada. En particular, a través del estudio crítico del Derecho comparado, pretende visibilizar al colectivo de los menores extranjeros no acompañados, así como las vulnerabilidades que presentan, con el fin de poner su granito de arena en el intento de acabar con todas estas vulnerabilidades que sufren.

Por otro lado, el galardón de 2020 recayó sobre Núria Reguart Segarra por su tesis doctoral Los pueblos indígenas y la protección de sus convicciones religiosas ante conflictos de acaparamientos de tierras y aguas, que tuvo por objeto "reafirmar la singularidad del derecho de libertad de religión o de creencias de los pueblos indígenas, que se ve irremediablemente violado en los conflictos de acaparamientos de tierras y aguas, que acechan la integridad de sus territorios tradicionales debido a la inestimable riqueza y abundancia de recursos naturales".