Navarra recibirá 33,2 millones para transformar la Formación Profesional

La ministra de Educación, Pilar Alegría, adelantó el viernes que el Gobierno central va a transferir 33,2 millones a Navarra "para hacer frente a este nuevo reto de la Formación Profesional, que nos confiere a toda la sociedad y a todo el país". Así lo hizo saber en la visita que realizó junto con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, a la empresa Gurpea situada en Barbatáin. En este sentido, precisó que, "en un plazo aproximado de cuatro años", el Ministerio tiene previsto ampliar 200.000 las plazas dirigidas a FP. "Y en este terreno de la mejora de la Formación Profesional, la acreditación de las competencias de nuestros trabajadores y el aumento de la plazas es en el que se enmarca la transferencia de 33 millones a la Comunidad Foral de Navarra", indicó la ministra.

En el acto, Alegría destacó la apuesta del Gobierno central por la Formación Profesional. "Apostar por la FP es apostar por un proyecto de país, apostar por darle una respuesta positiva a nuestros jóvenes a través de empleo de calidad y bien remunerado y también reconocer y acreditar las competencias de todos nuestros trabajadores", añadió.

De la cantidad anunciada por la ministra Alegría, 24,2 millones de euros corresponden al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, entre los que 16,6 millones de euros se destinarán a programas para el refuerzo y la digitalización del sistema educativo, mientras que los otros 7,6 millones de euros tendrán como objeto la mejora e impulso de la FP.

CONFIANZA CON LA VUELTA AL COLE Ante la inminente vuelta a las aulas de millones de niños y jóvenes españoles en convivencia con la pandemia de covid-19, Alegría aseguró "no tener duda" de que "seguiremos haciéndolo bien". En está línea, recordó que "el año pasado fuimos capaces de hacerlo bien gracias al esfuerzo colectivo de nuestra comunidad educativa y este año no me cabe duda de que seguiremos haciéndolo bien".

Al respecto, adelantó que el curso pasado, "pese a no tener experiencia -con las circunstancias de la covid-, apostamos por la educación presencial y fuimos capaces de que cada semana al menos el 99% de las aulas estuvieran abiertas", en lo que reconoció el "magnífico trabajo" de toda la comunidad educativa.

Para este curso 2021-22, Alegría recordó que ya el pasado mes de mayo en la reunión de la Comisión Sectorial de Educación se aprobó un protocolo" aplicable a la situación epidemiológica en el que se contemplan seguir con medidas como el uso de mascarilla, ventilación de las aulas o el distanciamiento, pero que "parte con diferencias muy importantes respecto al año pasado", derivadas de la vacunación.

LA FP EN NAVARRA

Solicitudes. De cara al próximo curso 2021-2022, se recibieron un total de 10.000 solicitudes. De ellos 40% para Grado Medio y el 60% para Grado Superior.

Más alumnos y alumnas. El próximo curso, serán 5.525 los alumnos que se incorporen al primer curso de las titulaciones ofertadas en la Comunidad Foral. Dicha cifra supone un 13,5% más en comparación con el anterior curso y un 17,8% más respecto al curso 2019-2020.

FP Dual. Aproximádamente el 10% del alumnado opta por estudiar un módulo en modalidad dual. En concreto, el curso pasado fueron 500 los alumnos que realizaron sus estudios en esta modalidad. La inserción laboral en esta modalidad se sitúa en un 95% frente al 90% que registra el formato tradicional.

la cifra

139

Navarra dispone de una oferta de 139 titulaciones en Grado Medio y Grado Superior.