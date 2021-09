LAB y Steilas critican que Educación cambie el protocolo del nuevo curso sin negociar

Los sindicatos LAB y Steilas han criticado este martes que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha modificado el protocolo para el nuevo curso escolar sin negociar ni buscar el consenso.

El sindicato LAB ha señalado en un comunicado que "no es de recibo que se tomen decisiones importantes como esta sin ningún consenso, porque no se nos ha preguntado la opinión ni a los trabajadores, ni a sus representantes, ni a las familias". "Estas medidas no han sido consensuadas con nadie, lo que parece ilógico", ha indicado.

LAB ha afirmado además que las medidas "llegan tarde y van a obligar a la comunidad educativa a improvisar". "Es cosa sabida que a principio de curso los equipos directivos ya han hecho todo el trabajo correspondiente a las plantillas, es decir, prever las necesidades de personal y preparar, con los recursos facilitados por el Departamento de Educación, los horarios del nuevo curso, etc.", ha apuntado.

Así, ha señalado que "las novedades anunciadas por el consejero Gimeno -que continuaremos con la jornada continua y que a ella se sumarán las actividades extraescolares- llegan tarde y ahora, en este nuevo curso en el que todo estaba ya organizado, obligará a los equipos directivos a rehacer el trabajo y, lo que es peor, a hacerlo de forma improvisada". "El consejero anunció que los centros educativos deberán ofertar actividades extraescolares pero no dio ninguna explicación sobre las mismas como cuáles pueden ser y cómo y con qué recursos habrá que organizarlas. Mucho nos tememos que las medidas ahora adoptadas volverán a recaer sobre el profesorado, que verá incrementada una carga laboral ya henchida por el anterior protocolo adoptado por el Departamento al inicio de la pandemia", ha añadido.

En la misma línea, el sindicato Steilas ha criticado que el Departamento de Educación "ha vuelto a modificar el protocolo de las escuelas de Infantil y Primaria sin negociar absolutamente nada".

Así, Steilas ha apuntado en un comunicado que "seguiremos con la jornada continua, pero a partir de octubre se recuperarán las sesiones de tarde para desarrollar actividades extraescolares, por lo que las direcciones dispondrán de muy poco tiempo para organizar la nueva planificación y, además, no se contratará a más profesorado".

El sindicato ha señalado que para organizar las sesiones de tarde "se utilizan horas complementarias, no de enseñanza directa, por lo que se reduce el número de reuniones de coordinación y cuidados, en detrimento de las escuelas y aumentando la sobrecarga del personal".

En opinión de Steilas, "sería imprescindible reforzar las plantillas para hacer frente a esta nueva necesidad, sobre todo, si el número de alumnos que acudirá por la tarde es significativo".

Por otra parte, según el sindicato, "no se ha tenido en cuenta la diversidad de los centros, puesto que no se prepara igual si antes de la pandemia había jornada continua, si esa escuela tiene mucho alumnado transportado o si está en un entorno urbano". "Los centros educativos deberían tener más autonomía para adaptarse lo mejor posible a su entorno", ha añadido.