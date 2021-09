Los epidemiólogos piden cautela pese a la vacunación

La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Elena Vanessa Martínez, sostiene que en estos momentos el mayor problema que se podría dar, con una pandemia a la baja, es que "surgiera una variante que saltara la inmunidad, algo que con un virus totalmente nuevo no se puede dejar al azar". Considera que "si no ocurre ningún cambio, no hay nuevas variantes más contagiosas, ni cambios de rumbo es posible que la transmisión por covid no desaparezca, pero será más contenida".

La presidenta de la SEE admite que la aparición de nuevas variantes con elevada capacidad de transmisión es una "posibilidad real" aunque si hasta ahora no lo ha hecho "también se podría pensar que ese escenario no se va a dar nunca". Martínez recuerda que desde el principio ha habido variantes pero no fue hasta que apareció la variante alfa cuando la gente comenzó a preocuparse. Hasta entonces el virus iba cambiando en su forma de actuar pero ni era más grave ni más transmisible.

El problema se da cuando la mutación que surge es muy potente por eso, insiste, "no nos podemos confiar y hay que seguir vigilando muy de cerca para reaccionar lo antes posible". Y admite que aunque la pandemia parece contenida, hay muchas entre los epidemiólogos dudas porque este es un virus nuevo "que lleva poco más de un año con nosotros".

La presidenta de la SEE asegura que con las "altísimas" coberturas de vacunación actuales, incluso en la franja de edad de 12 a 19 años, la transmisión es más difícil porque al virus le resulta complicado encontrar a alguien susceptible de infectar. "Lo que estamos viendo es que el coronavirus ha desplazado a otros, que han desaparecido y está viviendo solo, a sus anchas", asevera.

Sobre la vacunación de los menores de 12 años, también de los bebés, Martínez asegura que la enfermedad por covid en los niños no es grave y los que han fallecido es porque tenían patologías de base muy importantes. Explica esta epidemióloga que la vacunación de esta franja de edad está pendiente de los ensayos clínicos. En España se están realizando con vacunas de Pfizer y Moderna pero con dosis atenuadas. Y cuando los ensayos terminen habrá que evaluar si el beneficio es superior al riesgo. En el caso de los menores de un año, Martínez comenta que lo que se hace, de momento, es recomendar a la embarazada vacunarse contra la covid en el tercer trimestre, lo más cerca posible del nacimiento porque así le transmite los anticuerpos.