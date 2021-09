La plataforma de afectados pide que las altas se den tras una buena recuperación

Virginia Mateo fundó la plataforma de covid persistente Navarra a principios de año tras verse afectada por esta dolencia. En un principio, la plataforma estaba integrada por 4 personas pero ahora son 57 las personas que forman parte de la plataforma, todas ellas afectadas por covid persistente. Su reivindicación fundacional fue que los pacientes de covid persistente fuesen derivados a especialistas y recibiesen un tratamiento adecuado, algo que ya han conseguido.

Ahora, sus reivindicaciones se centran en las altas médicas, ya que consideran que en muchos casos se están dando de forma prematura y están dispuestos a llevar el tema al Parlamento foral. "En la plataforma tenemos varios casos de personas que han mejorado y les han dado el alta pero que no están como para volver a trabajar o hacer una vida como la que hacían antes. Son personas que todavía no están listas para trabajar. Por eso pedimos que las bajas se alarguen hasta que haya una buena recuperación. Nuestra idea es ir al Parlamento para exponer este problema", explica Virginia.

No obstante, en los últimos meses la actividad de la plataforma ha estado algo parada, en gran medida por la reinfección de Virginia. "Yo tenía covid persistente y me volví a contagiar en abril. Lo pasé muy mal, me ingresaron y estuve a punto de entrar en la UCI. Ahora estoy algo mejor pero siento un cansancio enorme", comenta la fundadora.