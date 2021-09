Se abre un nuevo foco de emisión en el volcán de La Palma

Un nuevo foco de emisión se ha abierto este sábado por la mañana en el volcán de La Palma, ha informado el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) en su cuenta de Twitter.



El foco de emisión se localiza más al oeste del foco principal, precisa el organismo científico, dependiente del Cabildo de Tenerife. Este foco se suma a las dos nuevas bocas eruptivas que se abrieron el viernes, que obligaron a evacuar a los vecinos que aún permanecían en tres de las zonas más amenazadas.





